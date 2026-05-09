Parcursul tricolorelor la Campionatul Mondial a fost unul remarcabil. Este prima medalie pentru România la o ediţie a CM, la 26 de ani după bronzul obţinut de tricolore la Kuala Lumpur.

S-au înfruntat echipa feminină a României, a treia în clasamentul medaliilor mondiale obţinute de-a lungul istoriei (5 de aur – 1950, ’51, ’53, ’55, ’56; 4 de argint – 1952, ’57, ’63, ’69; 4 de bronz – 1939, ’48, ’61, 2000) şi China, cea mai titrată echipă feminină din toate timpurile (23 de aur – 1965, ’75, ’77, ’79, ’81, ’83, ’85, ’87, ’89, ’93, ’95, ’97, 2000, ’01, ’04, ’06, ’08, ’12, ’14, ’16, ’18, ’22, ’24; 5 de argint – 1961, ’71, ’73, ’91, 2010; 3 de bronz – 1957, ’59, ’63).

Medalia mondială de bronz vine la 100 de ani de la înfiinţarea FRTM. Este prima performanţă de acest nivel după 26 de ani, de la ultima medalie de acest calibru. În 2000, la Kuala Lumpur, echipa României era alcătuită din Otilia Bădescu, Ana Gogoriţă, Antonela Manac şi Mihaela Şteff.

Sâmbătă, pe masa 1 din OVO Arena Wembley, România a jucat semifinala mondială, fază a competiţiei care asigură tuturor participantelor medaliile de bronz.

China, campioana mondială în exerciţiu, echipa care a ridicat trofeul de 23 de ori în istorie, a fost adversara vicecampioanelor europene en titre în semifinala Campionatului Mondial din Londra, o reîntâlnire la câteva zile de la duelul din faza grupelor.

România a cedat semifinala cu China, scor 3-0, după trei meciuri în care tricolorele au încercat să găsească cele mai bune lovituri şi strategii la masa de joc, în faţa adversarelor redutabile.

Elizabeta Samara (#44 mondial) a pierdut în faţa sportivei Sun Yingsha (#1 mondial), scor 0-3 (3-11, 4-11, 5-11), iar la masă a intrat Bernadette Szocs (#26 mondial), care şi-a pus în valoare jocul în două seturi echilibrate, cu Wang Manyu, dar pe care le-a cedat la limită, scor 0-3 (4-11, 9-11, 10-12). Andreea Dragoman (#57 mondial) – Kuai Man (#7 mondial) a fost ultimul meci al întâlnirii România – China, însă tricolora nu a putut schimba cursul întâlnirii, deşi s-a ridicat în multe momente la ritmul meciului. Şi ea a fost învinsă, scor 0-3 (10-12, 6-11, 10-12).

Echipa din spatele performanţei istorice

Echipa care a stat în spatele succesului istoric a fost formată din:

Antrenor coordonator lot mixt feminin şi masculin: Andrei Filimon

Antrenor federal: Viorel Filimon

Antrenori secunzi ai lotului mixt: Ionuţ Seni, Adrian Crişan, Mădălin Ionaşcu, Anamaria Sebe

Alături le sunt: kinetoterapeuţii Justin Răduţu, Mircea Lascăr, medicul Dumitru Costin şi psihologul Mioara Şincan.

De-a lungul CM Londra 2026, România a învins Coreea de Sud, 3-2, Taipei, 3-1, şi a pierdut cu China, 3-0, în faza grupelor, apoi, pe tabloul principal, a eliminat Olanda, 3-0, Egipt, 3-2, şi Franţa, 3-1.

Astfel, România se menţine pe locul al treilea în clasamentul medaliilor mondiale obţinute de echipa feminină de-a lungul istoriei (5 de aur – 1950, ’51, ’53, ’55, ’56; 4 de argint – 1952, ’57, ’63, ’69; 5 de bronz – 1939, ’48, ’61, 2000, ’26), după China şi Japonia.