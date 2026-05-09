Cei care au rămas cu amintirea mâncărurilor din vacanțele din Spania, de pildă, au fost atrași de semifinala europeană a Campionatului Mondial de Paella, organizată în Capitală.

Mirosul de șofran, cu fructe de mare și carne gătită lent, a învăluit bulevardul Kiseleff, la festivalul street food. Atracția principală a fost cea mai mare paella gătită vreodată la noi. Pofticioșii au stat la rând pentru a cumpăra o porție, care costă 49 de lei.

12 concurenți gătesc live în aceste zile și încearcă să se califice în finala mondială din Spania.

Sorin Barbu - reprezentant concurs: „Sunt români care lucrează în Spania și fac numai paella. Noi, acum 2 ani, am reușit să câștigăm locul 1 în Europa. Avem un succes foarte mare cu paella pentru că e un orez și, mai ales, că e cu fructe de mare. E foarte iubit.”

Corespondent Știrile ProTV: „Cei care nu au avut poftă de paella au avut de unde alege. 50 de camionete cu mâncare sunt aliniate pe Bulevardul Kiseleff, iar vizitatorii au putut încerca de toate: de la burgeri și taco, până la deserturi din bucătării internaționale.”

Atmosfera a fost completată de muzică și dans, iar pentru copii organizatorii au pregătit zone speciale cu jocuri și activități educative.

Alexander Florescu - nutriționist și antrenor de fitness: „Am considerat că este important să participăm și să îndrumăm toți copiii spre un stil de viață sănătos, iar să stea relaxați în timp ce mănâncă. Îi pot lăsa la noi, în zona de sport.”

Iar alți copii s-au așezat la rând pentru o înghețată. Festivalul de mâncare stradală continuă și duminică, cu partea a doua a concursului internațional de paella. Câștigătorul va merge în finala mondială din Valencia.