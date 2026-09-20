Calea Victoriei s-a transformat, din nou, în promenadă pentru bucureșteni și turiști. Sunt concerte, spectacole, tururi ghidate și expoziții. Capitala își spune singură povestea. Pe Calea Victoriei, traficul este oprit, iar oamenii se plimbă în voie, se opresc la spectacole sau descoperă într-o nouă lumină clădirile din centrul orașului.

Sportul ajunge în mijlocul străzii: vizitatorii pot juca tenis de masă sau badminton. În tot orașul au loc evenimente - de la spectacole de teatru, la expoziții și concerte.

Dincolo de fotografii, fiecare străin ajuns la noi pleacă cu o poveste sau poate chiar cu dorința de a se întoarce.

Turist: „Bucureștiul este un oraș foarte frumos. Am fost aici acum 30 de ani și acum văd un alt București. Aveți un oraș foarte frumos!”