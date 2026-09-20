Și un concert cu lasere și artificii a marcat cele șapte decenii de operă, la Iași. Peste 5.000 de oameni au participat la eveniment.

Timp de două ore, artiștii Operei Naționale din Iași au trecut prin toată istoria genului muzical.

Nicoleta Maier, soprană Opera Națională Română Iași: „Abordăm un repertoriu nou, foarte multe arii ce nu au fost abordate pe scenă lirică ieșeană, parcurgem toate epocile muzicale”.

Spectacolul a fost completat de jocuri de lumini și lasere.

Cristina Grigoraș, soprană Opera Națională Română Iași: „Este o mare bucurie să deschidem această stagiune în aer liber, să fim atât de aproape de publicul nostru drag”.

Peste 5.000 de oameni au fost prezenți la seara de gala.

Andrei Fermeșanu, director Opera Națională Iași: „O magie foarte importantă pentru că celebrăm și 70 de ani de opera la Iași”.

Pe scena înconjurată de apă, piesele trupei timișorene Blazzaj au fost acompaniate de Filarmonica Banatul.

Tânără: „Foarte frumos, chiar ziceam că suntem mândri de oraș”.

Evenimentul a adus la Timișoara 15 ambarcațiuni cu turiști din Serbia. Rade, turist din Serbia: „Am venit cu barca. Numele bărcii este Morova”.

Organizatorii vor să demonstreze că Bega poate redeveni o rută turistică între cele două țări, după ce frontiera a fost redeschisă temporar pentru navigația de agrement.