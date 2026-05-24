Cât de devreme trebuie să ajungi la aeroport, în funcție de zbor. Ghid complet pentru 2026

Să știi când să ajungi la timp la aeroport rămâne una dintre cele mai frecvente întrebări legate de călătorii. 

Anca Lupescu

Deși există o regulă generală pentru zborurile interne și pentru cele internaționale, în realitate există mai mulți factori care pot influența semnificativ acest interval. Iată cât de devreme trebuie să ajungi la aeroport, în funcție de zbor.

Cu cât timp înainte trebuie să ajungi la aeroport pentru zborurile interne și internaționale

Marile companii aeriene recomandă sosirea cu cel puțin două ore înainte de plecările interne și cu trei ore înainte pentru zborurile internaționale, dar aceste recomandări nu iau în calcul situații individuale precum dimensiunea aeroportului, cozile la controlul de securitate sau perioadele aglomerate de călătorie.

Zboruri interne

Multe companii sugerează ca pasagerii să ajungă la aeroport cu cel puțin două ore înainte de plecare. Acest interval acoperă mai multe etape esențiale înainte de zbor.

Pentru zborurile interne, ai nevoie de timp pentru check-in, predarea bagajelor (dacă este cazul), controlul de securitate și deplasarea până la poarta de îmbarcare. Majoritatea companiilor aeriene impun termene limită stricte pentru predarea bagajelor, de obicei cu 45 de minute înainte de plecare. Dacă ajungi prea târziu, riști să nu mai poți înregistra bagajul, chiar dacă ajungi la poartă.

Timp minim recomandat pentru zboruri interne:

•  pasageri obișnuiți: 90 de minute – 2 ore

•  aeroporturi regionale mici: aproximativ 90 de minute

•  aeroporturi mari (hub-uri): 2 – 2,5 ore

Zboruri internaționale

Plecarile internaționale necesită mai mult timp din cauza procedurilor suplimentare. De exemplu, verificarea pașaportului este obligatorie la zborurile internaționale, iar îmbarcarea începe de obicei cu 15–30 de minute mai devreme decât la zborurile interne.

Controlul pașapoartelor, verificarea vizelor și eventualele proceduri vamale cresc durata totală. De aceea, se recomandă să ajungi cu 3–4 ore înainte de plecare.

Timp recomandat pentru zboruri internaționale:

•  standard: 3 ore înainte de plecare

•  aeroporturi internaționale aglomerate: 3,5 – 4 ore

•  zboruri internaționale pe distanțe scurte: aproximativ 2,5 ore

De ce să ții cont atunci când mergi la aeroport pentru un zbor

Dimensiunea și complexitatea aeroportului

Dimensiunea aeroportului influențează direct timpul necesar. Aeroporturile mari, precum Frankfurt Main au terminale extinse, iar deplasarea până la poartă poate dura chiar și o oră. În plus, numărul mare de pasageri duce la cozi imprevizibile la check-in și securitate.

Aeroporturile mici sunt mai rapide: mai puține terminale, flux redus de pasageri și timpi de așteptare mai mici.

Momentul zilei

Aglomerarea aeroporturilor urmează un tipar zilnic. Intervalele de dimineață (5:00–9:00) și seară (16:00–20:00) sunt cele mai aglomerate. Zborurile la prânz sau noaptea târziu sunt, de regulă, mai puțin aglomerate.

Sezon

Perioadele de vacanță cresc semnificativ traficul. Vara și sărbătorile de iarnă sunt cele mai aglomerate perioade. Între 20 decembrie și 1 ianuarie, se înregistrează cele mai mari volume de pasageri.

Zilele cele mai aglomerate:

•  zilele dinainte de Crăciun

•  zilele de întoarcere după Anul Nou

•  Vara, în plin sezon de concedii

•  De Paște și alte sărbători

În aceste perioade, este recomandat să respecți timpii standard sau chiar să ajungi mai devreme.

Situații speciale

Predarea bagajelor poate adăuga timp. Termenele limită sunt:

•  45–60 minute înainte pentru zboruri interne

•  60–75 minute înainte pentru zboruri internaționale

Dacă le ratezi, nu mai poți înregistra bagajele.

Călătorii cu copii sau animale

Procedurile durează mai mult. Familiile trebuie să aloce timp suplimentar pentru bagaje, cărucioare și organizare.

Asistență specială

Persoanele care au nevoie de scaun rulant sau alte servicii trebuie să ajungă mai devreme și să anunțe compania aeriană în avans.

Condiții meteo

Vremea severă poate provoca întârzieri și aglomerări. În astfel de situații:

•  adaugă 30 de minute la timpul normal

•  sau 15 minute dacă folosești control rapid

Dacă există risc de anulare sau întârziere, sosirea mai devreme oferă timp pentru reprogramare sau alternative.

Ce faci dacă întârzii la aeroport

Chiar și cu o planificare atentă, pot apărea situații în care ajungi târziu la aeroport. Dacă te afli în această situație:

•  finalizează check-in-ul online înainte să ajungi, dacă nu ai făcut-o deja

•  mergi direct la controlul de securitate, ideal doar cu bagaj de mână

•  caută culoare prioritare sau rapide pentru securitate

•  anunță personalul companiei aeriene că ești în întârziere; unele companii pot ajuta pasagerii care riscă să piardă zborul să treacă mai rapid

Dacă primul zbor dintr-o conexiune are întârziere, vei avea mai puțin timp pentru următorul. De aceea, este recomandat să lași:

•  cel puțin o oră pentru conexiuni interne

•  cel puțin două ore pentru conexiuni internaționale

Cum îți stabilești timpul ideal de ajuns în aeroport

Recomandările generale sunt orientative, dar timpul optim depinde de situația ta. De exemplu, dacă vei călători doar cu bagaj de mână și pleci de pe un aeroport mic, poți ajunge mai târziu decât intervalele standard. În schimb, dacă trebuie să predai bagaje și pleci de pe un aeroport aglomerat și mare, poți avea nevoie de mai mult timp.

Două ore pentru zboruri interne și trei ore pentru cele internaționale sunt un punct de plecare, dar trebuie ajustate în funcție de dimensiunea aeroportului, sezon, ora din zi și situația personală.

Dacă nu ai bagaje de cală, fă-ți check-inul online pentru ca atunci când ajungi la aeroport să mai treci doar de controlul de securitate și cel de pașapoarte.

Etichete: aeroport, zboruri, avion, bilete de avion,

