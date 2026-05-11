Jucătoarea de tenis de masă Elizabeta Samara, componentă a echipei României care a câştigat prima medalie la Campionatelor Mondiale după 26 de ani, a declarat, pe Aeroportul Henri Coandă, la întoarcerea în ţară, că există există restanţe mari în ceea ce priveşte premierile de la Agenţia Naţională pentru Sport pentru medaliile cucerite la competiţiile internaţionale, precizând că de doi ani nu a primit niciun ban.

"Eu încă am motivaţie să mai joc, să mai lupt. Dar şi motivaţia aceea vine şi puţin financiar, pentru că asta este munca noastră de zi cu zi. De doi ani nu am mai primit nici măcar o premiere. Să fie acolo... Noi câştigăm, stăm în sală cu orele, ne accidentăm, muncim să ne refacem, dar e nevoie să fim motivaţi şi financiar. Pentru că altfel... Sigur, joci şi de plăcere, dar şi plăcerea aia se cam duce. Mulţi bani am de primit, nu zic cât, dar sunt mulţi. Colegele mele la fel. Sunt şi de la alte sporturi. Dar noi sperăm să îi primim cât mai curând", a spus Elizabeta Samara.

Întrebată de ce crede că membrii Guvernului nu achită premierile, Samara a răspuns: "Nu ştiu, dacă ei ar câştiga ceva şi nu şi-ar primi banii cum ar face? Cum ar reacţiona ei? Noi sperăm să primim banii. Pentru că încă avem motivaţie, încă avem plăcere, dar neprimind nimic de doi ani aceste lucruri se cam termină. Cel puţin la mine se cam termină, pentru că nu mai sunt nici tânără. Aş vrea să mai joc doi ani. Dar ştiţi cum este, dragostea, plăcerea trece prin stomac".

”Ar fi frumos să primim restanțele”

La rândul său, Bernadette Szocs a acuzat şi ea restanţele de la ANS.

"Ar fi frumos să primim restanţele. Sunt foarte mulţi bani de luat din urmă, dar nu mai vreau să comentez. Nu mai am nimic de adăugat, aşteptăm premierile. Nu e normal să munceşti şi să nu primeşti. Muncim şi sigur că o facem şi din plăcere, pentru că iubesc ceea ce fac şi nu aş da pe nimic tenisul de masă", a precizat Szocs.

Cea de-a treia componentă a echipei României, Andreea Dragoman, a subliniat că în absenţa recompenselor financiare un sportiv îşi pierde motivaţia.

"Rezultate au fost şi vin în continuare. Acum am adus şi această medalie. Dar recompensele încă nu au venit. S-ar putea să se piardă şi motivaţia din cauza asta. Pentru că nu primim recompensă şi nu suntem apreciate. Cred că e vorba de un pic de implicare. Dacă se doreşte, eu spun că se poate să fim recompensaţi", a menţionat Dragoman.

Selecţionata feminină de tenis de masă a României a obţinut prima sa medalie la Mondiale după 26 de ani, bronz, la Campionatelor Mondiale pe echipe de la Londra. Ultima a fost tot bronz, medalie cucerită în 2000 la Kuala Lumpur.

România este a treia cea mai puternică selecționată din lume

În semifinalele competiţiei, România a fost învinsă, sâmbătă, de China cu scorul de 3-0. Elizabeta Samara (numărul 44 mondial) a pierdut duelul cu liderul mondial Yingsha Sun, scor 0-3 (3-11, 4-11, 5-11), Bernadette Szocs (numărul 26 mondial) a cedat în confruntarea cu Manyu Wang (numărul doi mondial), scor 0-3 (4-11, 9-11, 10-12), iar Andreea Dragoman (numărul 57 mondial) a fost învinsă de Man Kuai (numărul 7 mondial) cu 3-0 (12-10, 11-6, 12-10).

China, campioana en titre, care are 23 de titluri mondiale, învinsese România cu 3-0 şi în faza grupelor.

Medalia de bronz cucerită la Londra completează bilanţul României în ierarhia all-time, acolo unde se află pe locul trei cu cinci medalii de aur (1950, 1951, 1953, 1955, 1956), patru de argint (1952, 1957, 1963, 1969) şi cinci de bronz (1939, 1948, 1961, 2000, 2026), după China şi Japonia.