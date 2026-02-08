Românca a ajuns pe podium datorită parcursului entuziasmant până în finala feminină disputată în compania sportivei Sabine Winter, din Germania.

Alături de antrenorul Ionuţ Seni, românca a parcurs cu încredere fiecare rundă a tabloului principal, cu un nivel de joc pe măsura momentului, iar în ultimele ore a pregătit prestaţia din meciul pentru trofeul competiţiei.

Deşi a pierdut finala în faţa Sabinei Winter, scor 0-3 (4-11, 4-11, 4-11), tricolora se poate bucura pentru locul al doilea european şi calificarea la Cupa Mondială Macao 2026.

Astfel, Bernadette Szocs şi-a adăugat o nouă medalie preţioasă la Top 16 Europa 2026, după cea de aur (2018), cea de argint (2019) şi cele trei de bronz (2021, 2022, 2024) cucerite de-a lungul ediţiilor.

Spre locul al doilea din Montreux, tricolora le-a învins pe: Natalia Bajor (Polonia), 3-0 (11-3, 11-8, 11-8), Charlotte Lutz (Franţa), 3-1 (11-7, 4-11, 11-8, 11-5), şi Jia Nan Yuan (Franţa), 3-1 (9-11, 11-9, 11-5, 11-5), scrie News.ro.