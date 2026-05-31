Ce se întâmplă dacă nu ai asigurare la mașină. Ce prevede legea

Cu toate acestea, mulți șoferi uită să o reînnoiască sau chiar riscă și aleg să circule fără ea.

Ce este asigurarea RCA și de ce este obligatorie

Asigurarea RCA, adică Răspundere Civilă Auto, este polița care acoperă pagubele produse altor persoane în urma unui accident rutier provocat de șoferul asigurat. Mai simplu spus, dacă un șofer provoacă un accident, compania de asigurări plătește despăgubirile pentru cei afectați. RCA-ul poate acoperi atât daune materiale, cum ar fi reparațiile unei alte mașini, ale unui gard sau ale unei clădiri, cât și cheltuielile medicale ale persoanelor rănite în accident. Astfel, șoferul vinovat nu trebuie să suporte singur costuri care, în unele situații, pot ajunge la sume foarte mari.

Obligativitatea asigurării RCA există pentru a proteja victimele accidentelor rutiere. În toate țările din Uniunea Europeană și în multe alte state, legea cere ca fiecare vehicul să aibă cel puțin o asigurare de răspundere civilă. Practic, autoritățile vor să se asigure că, atunci când are loc un accident, persoanele păgubite își pot recupera banii pentru reparații sau tratamente medicale. Fără această asigurare, victimele ar putea rămâne fără despăgubiri, iar șoferii vinovați ar putea avea datorii uriașe, conform Metropolitan.ro.

În plus, RCA-ul îi protejează și pe șoferi. O daună gravă poate însemna costuri foarte mari, iar fără asigurare, acestea ar trebui plătite din propriul buzunar. Din acest motiv, legea impune ca toate mașinile aflate în circulație să aibă o poliță valabilă. Șoferii care circulă fără RCA nu au voie legal să fie în trafic.

Ce amenzi poți primi dacă circuli fără RCA

Sancțiunile diferă de la o țară la alta, însă aproape peste tot există amenzi mari, puncte de penalizare și chiar suspendarea dreptului de a conduce. În Marea Britanie, de exemplu, un șofer prins fără asigurare primește o amendă de 300 de lire și 6 puncte pe permis, conform Gov.uk. Dacă cazul ajunge în instanță, amenda poate deveni nelimitată, iar permisul poate fi suspendat sau anulat. Autoritățile britanice vor chiar să crească amenda fixă la 600 de lire pentru a descuraja acest fenomen.

În Franța, amenda standard este de 500 de euro, iar suma poate scădea la 400 de euro dacă este plătită rapid. Dacă situația ajunge în instanță, sancțiunea poate urca până la 3.750 de euro. În plus, autoritățile pot suspenda permisul și pot reține vehiculul fără asigurare. Și în Germania există sancțiuni asemănătoare, inclusiv suspendarea documentelor mașinii. În multe state europene, șoferii rămân și fără plăcuțele de înmatriculare până când prezintă dovada unei asigurări valabile.

În România, amenzile pentru lipsa RCA sunt cuprinse, de regulă, între 1.000 și 2.000 de lei. Pe lângă amendă, șoferul poate primi puncte de penalizare, suspendarea permisului pentru o perioadă între una și șase luni sau chiar reținerea mașinii. În Statele Unite, sancțiunile diferă de la stat la stat. Pentru prima abatere, amenzile pornesc de obicei de la 100 de dolari și pot depăși 1.000 de dolari. În multe cazuri, șoferii trebuie să obțină și o dovadă specială de asigurare, cunoscută sub numele de SR-22, care rămâne obligatorie mai mulți ani. Pe lângă amenzile financiare, autoritățile pot suspenda permisul și înmatricularea mașinii pentru mai multe luni. În unele situații, vehiculul poate fi confiscat.

În multe țări, poliția și autoritățile folosesc sisteme automate pentru a depista mașinile fără RCA. Există camere care verifică automat bazele de date, iar în Marea Britanie funcționează echipe speciale care urmăresc șoferii fără asigurare.

Autoritățile spun că mersul fără RCA nu afectează doar șoferul prins fără poliță. Costurile accidentelor produse de persoane neasigurate ajung să influențeze și prețul polițelor pentru ceilalți șoferi. În plus, victimele accidentelor pot întâmpina dificultăți în recuperarea despăgubirilor.

Ce se întâmplă dacă provoci un accident fără asigurare

Situația devine mult mai gravă dacă un șofer fără RCA provoacă un accident. În acest caz, toată responsabilitatea financiară cade direct pe șofer. Cu alte cuvinte, el trebuie să plătească din propriul buzunar toate pagubele produse. Asta poate însemna costuri foarte mari: reparații pentru mașinile lovite, cheltuieli medicale pentru persoanele rănite, despăgubiri pentru zilele de muncă pierdute și chiar plata unei mașini la schimb pentru victime. În multe cazuri, sumele sunt atât de mari încât șoferul ajunge în dificultăți financiare serioase.

În multe țări există fonduri speciale care ajută victimele accidentelor provocate de șoferi fără asigurare. De exemplu, în Franța există un Fond de Garantare care plătește despăgubirile victimelor atunci când șoferul vinovat nu are RCA. După aceea, instituția încearcă să recupereze toți banii de la persoana responsabilă de accident. Sisteme asemănătoare există și în Elveția sau în Marea Britanie. Acolo, organisme speciale achită inițial daunele pentru victime, însă apoi cer șoferului vinovat să returneze întreaga sumă.

Pe lângă faptul că trebuie să plătească toate daunele, șoferul fără asigurare riscă și sancțiuni suplimentare. Poate primi amendă pentru lipsa RCA, poate ajunge în instanță și poate rămâne fără permis. În accidentele grave, unele state tratează cazul ca pe o infracțiune și pot exista inclusiv condamnări cu închisoarea. Există și situații în care compania de asigurări refuză complet despăgubirea dacă se descoperă că polița era expirată în momentul accidentului.