Argentina „se află într-o poziţie bună”, a declarat vedeta într-un interviu acordat realizatorului argentinian Pollo Alvarez, difuzat pe YouTube.

Selecţionata „Albiceleste” are însă „mulţi jucători accidentaţi sau jucători lipsiţi de forma fizică optimă”, a avertizat atacantul, care va împlini 39 de ani în iunie. „Dar, când este reunit, grupul este competitiv”, a afirmat el.

Messi, precaut înaintea Cupei Mondiale 2026

Octuplul câştigător al „Balonului de Aur” nu şi-a confirmat încă participarea la o a şasea ediţie a Cupei Mondiale, prima cu 48 de echipe, organizată în comun de Statele Unite, Mexic şi Canada, între 11 iunie şi 19 iulie.

„Trebuie să visăm pentru Argentina, dar mai sunt şi alţi favoriţi în faţa noastră, aflaţi în formă mai bună”, a adăugat el.

„Franţa este din nou foarte bună şi are mulţi jucători de top”, a recunoscut Messi, referindu-se la Kylian Mbappe şi coechipierii săi, care au fost învinşi în finală de Argentina la turneul final din 2022 din Qatar.

Franța, printre favoritele lui Messi

Messi a mai menţionat şi Spania, Brazilia, Germania, Anglia şi Portugalia, fără a exclude „o surpriză”.

Atacantul lui Inter Miami din Major League Soccer a reiterat că nu şi-a stabilit limite în cariera sa de excepţie: „Îmi place să joc fotbal şi o voi face până când nu voi mai putea”.