Întâlnirea a avut loc la Vatican, într-o atmosferă de sărbătoare, după cucerirea celui de-al 21-lea titlu din istoria clubului nerazzurro, potrivit Vatican News.

Suveranul Pontif a evidențiat faptul că succesul echipei este rezultatul muncii, disciplinei, spiritului de echipă și perseverenței demonstrate atât în momentele de glorie, cât și în cele dificile ale sezonului. Papa le-a transmis jucătorilor că popularitatea de care se bucură în rândul tinerilor implică și o mare responsabilitate morală.

„Tinerii au nevoie de modele adevărate”

„Mulți tineri vă privesc ca pe niște eroi și exemple de urmat”, a afirmat Leon al XIV-lea, subliniind că sportivii trebuie să fie purtători ai unor valori autentice și ai unui mesaj pozitiv pentru societate. Pontiful a insistat asupra impactului pe care comportamentul fotbaliștilor îl poate avea asupra generațiilor tinere, fie în mod pozitiv, fie negativ.

Papa a amintit și cuvintele Sfântului Ioan Paul al II-lea adresate în urmă cu peste trei decenii reprezentanților clubului Inter, când îi îndemna să dea dovadă de autenticitate și corectitudine în toate aspectele vieții, scrie Vatican News.

Cristian Chivu, performanță istorică la Inter

La audiența de la Vatican a fost prezent și antrenorul Cristian Chivu, cel care a reușit să cucerească titlul chiar în primul său sezon complet pe banca tehnică a echipei. Fostul internațional român intră astfel într-un cerc restrâns al legendelor clubului, devenind unul dintre puținii oameni care au câștigat campionatul atât ca jucător, cât și ca antrenor al formației milaneze.

Inter Milano rămâne unul dintre cele mai importante cluburi europene, cu 21 de titluri de campioană a Italiei și 9 Cupe ale Italiei în palmares. Formația pregătită de Cristian Chivu va disputa și finala Cupei Italiei, programată pe 13 mai, împotriva echipei SS Lazio.