Parada de 9 Mai de la Moscova a fost fără vehiculele și echipamentele militare. Nici tancurile nu au defilat în Piața Roșie

De la defilare au lipsit vehiculele și echipamentele militare, Kremlinul invocând situația de pe frontul din Ucraina.
În realitate, teama de atacuri cu drone din partea ucrainenilor este cea care a impus restricțiile. Donald Trump a mediat totuși un armistițiu de trei zile între ruși și ucraineni. În urma intervenției Casei Albe, Volodimir Zelenski s-a angajat să nu atace centrul Moscovei în ziua de 9 mai și a emis, sarcastic, un decret prin care a ... autorizat defilarea din Piața Roșie.
Parada, care are loc în mod tradiţional pe 9 mai, ziua în care Uniunea Sovietică a semnat capitularea Germaniei, celebrează victoria în ceea ce ruşii numesc Marele Război Patriotic.
Mii de soldați au mărșăluit în umbra Mausoleului lui Vladimir Lenin, iar la final avioanele forţelor aeriene au efectuat un survol afișând culorile alb, albastru şi roşu ale drapelului naţional.
Folosită până acum pentru a etala forța militară a Rusiei, inclusiv rachetele balistice intercontinentale cu capacitate nucleară, parada din acest an a fost însă mult diminuată ca amploare. Nici tancuri, nici alte echipamente militare nu au rulat pe caldarâmul Pieței Roșii.
Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al președintelui Vladimir Putin: ”Au fost luate toate măsurile pentru a minimaliza pericolul amenințării teroriste”.
Încă de marți, din motive de securitate, la Moscova a fost tăiat accesul la serviciile de internet mobil, în contextul riscului sporit de atacuri ale dronelor ucrainene.
Moscova este apărată de inele de apărare aeriană și bariere electronice concepute pentru a deruta și a doborî dronele și rachetele care se apropie de capitală, care, împreună cu regiunea înconjurătoare, are o populație de 22 de milioane de locuitori.
În acest context, Donald Trump a anunțat un armistițiu de trei zile: ”Am cerut (un armistițiu). Președintele Puțin a fost de acord, președintele Zelenski a acceptat și el, iar acum avem o scurtă perioadă în care nu vor mai ucide oameni. Asta e foarte bine. Au fost de acord, de asemenea, să elibereze câte 1.000 de prizonieri de fiecare parte. Mi-ar plăcea să văd o prelungire semnificativă (a armistițiului).”
Imediat după anunțul lui Donald Trump, preşedintele ucrainean a ordonat armatei să nu atace parada. Volodimir Zelenski a semnat un decret prin care exclude Piața Roșie din planurile de atac ale Ucrainei, pe durata defilării. Formularea pare special aleasă într-o notă ironică. „Se permite desfășurarea paradei în orașul Moscova” a scris Zelenski, menționând inclusiv coordonatele GPS ale Pieței Roșii.
În tribuna oficială, alături de Vladimir Puțin au stat doar câțiva invitați străini - președintele belarus, regele Sultan Ibrahim din Malaezia și președintele Laosului.
