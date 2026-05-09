Parada de 9 Mai de la Moscova a fost fără vehiculele și echipamentele militare. Nici tancurile nu au defilat în Piața Roșie

De la defilare au lipsit vehiculele și echipamentele militare, Kremlinul invocând situația de pe frontul din Ucraina.

În realitate, teama de atacuri cu drone din partea ucrainenilor este cea care a impus restricțiile. Donald Trump a mediat totuși un armistițiu de trei zile între ruși și ucraineni. În urma intervenției Casei Albe, Volodimir Zelenski s-a angajat să nu atace centrul Moscovei în ziua de 9 mai și a emis, sarcastic, un decret prin care a ... autorizat defilarea din Piața Roșie.

Parada, care are loc în mod tradiţional pe 9 mai, ziua în care Uniunea Sovietică a semnat capitularea Germaniei, celebrează victoria în ceea ce ruşii numesc Marele Război Patriotic.

Mii de soldați au mărșăluit în umbra Mausoleului lui Vladimir Lenin, iar la final avioanele forţelor aeriene au efectuat un survol afișând culorile alb, albastru şi roşu ale drapelului naţional.

Folosită până acum pentru a etala forța militară a Rusiei, inclusiv rachetele balistice intercontinentale cu capacitate nucleară, parada din acest an a fost însă mult diminuată ca amploare. Nici tancuri, nici alte echipamente militare nu au rulat pe caldarâmul Pieței Roșii.