Parada de 9 Mai de la Moscova a fost fără vehiculele și echipamentele militare. Nici tancurile nu au defilat în Piața Roșie

Sâmbătă dimineață, la Moscova a fost marcată împlinirea a 81 de ani de la victoria asupra Germaniei naziste, printr-o paradă restrânsă în Piaţa Roşie.

De la defilare au lipsit vehiculele și echipamentele militare, Kremlinul invocând situația de pe frontul din Ucraina.

În realitate, teama de atacuri cu drone din partea ucrainenilor este cea care a impus restricțiile. Donald Trump a mediat totuși un armistițiu de trei zile între ruși și ucraineni. În urma intervenției Casei Albe, Volodimir Zelenski s-a angajat să nu atace centrul Moscovei în ziua de 9 mai și a emis, sarcastic, un decret prin care a ... autorizat defilarea din Piața Roșie.

Parada, care are loc în mod tradiţional pe 9 mai, ziua în care Uniunea Sovietică a semnat capitularea Germaniei, celebrează victoria în ceea ce ruşii numesc Marele Război Patriotic.

Mii de soldați au mărșăluit în umbra Mausoleului lui Vladimir Lenin, iar la final avioanele forţelor aeriene au efectuat un survol afișând culorile alb, albastru şi roşu ale drapelului naţional.

Folosită până acum pentru a etala forța militară a Rusiei, inclusiv rachetele balistice intercontinentale cu capacitate nucleară, parada din acest an a fost însă mult diminuată ca amploare. Nici tancuri, nici alte echipamente militare nu au rulat pe caldarâmul Pieței Roșii.

Premierul slovac Robert Fico, singurul lider UE prezent la parada lui Putin, a făcut un anunț surprinzător de la Moscova

Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al președintelui Vladimir Putin: ”Au fost luate toate măsurile pentru a minimaliza pericolul amenințării teroriste”.

Încă de marți, din motive de securitate, la Moscova a fost tăiat accesul la serviciile de internet mobil, în contextul riscului sporit de atacuri ale dronelor ucrainene.

Moscova este apărată de inele de apărare aeriană și bariere electronice concepute pentru a deruta și a doborî dronele și rachetele care se apropie de capitală, care, împreună cu regiunea înconjurătoare, are o populație de 22 de milioane de locuitori.

În acest context, Donald Trump a anunțat un armistițiu de trei zile: ”Am cerut (un armistițiu). Președintele Puțin a fost de acord, președintele Zelenski a acceptat și el, iar acum avem o scurtă perioadă în care nu vor mai ucide oameni. Asta e foarte bine. Au fost de acord, de asemenea, să elibereze câte 1.000 de prizonieri de fiecare parte. Mi-ar plăcea să văd o prelungire semnificativă (a armistițiului).”

Imediat după anunțul lui Donald Trump, preşedintele ucrainean a ordonat armatei să nu atace parada. Volodimir Zelenski a semnat un decret prin care exclude Piața Roșie din planurile de atac ale Ucrainei, pe durata defilării. Formularea pare special aleasă într-o notă ironică. „Se permite desfășurarea paradei în orașul Moscova” a scris Zelenski, menționând inclusiv coordonatele GPS ale Pieței Roșii.

În tribuna oficială, alături de Vladimir Puțin au stat doar câțiva invitați străini - președintele belarus, regele Sultan Ibrahim din Malaezia și președintele Laosului.

Premierul slovac Robert Fico, singurul lider UE prezent la parada lui Putin, a făcut un anunț surprinzător de la Moscova

Prim-ministrul slovac Robert Fico a declarat vineri la Moscova, unde s-a deplasat pentru ceremoniile de pe 9 mai, dedicate victoriei sovieticilor asupra Germaniei naziste, că războiul din Ucraina se apropie de final, fără alte precizări, relatează EFE.
Singurul lider din UE care va merge la parada lui Putin. Lista oficialilor prezenți la Moscova de Ziua Victoriei

Rusia nu a invitat în mod special niciun demnitar străin la parada de Ziua Victoriei din acest an de la Moscova, a declarat consilierul Kremlinului Iuri Ușakov în fața reporterilor, conform TASS.
Rusia cere evacuarea diplomaților străini din Kiev. Amenință că va bombarda capitala dacă Ucraina „perturbă” parada lui Putin

Rusia le cere ambasadelor străine să asigure „evacuarea la timp” a personalului şi cetăţenilor lor de la Kiev, înaintea unor „atacuri de represalii” inevitabile, dacă Ucraina perturbă sărbătorirea victoriei la 9 mai, relatează AFP.

Președintele Nicușor Dan, de Ziua Europei: ”România va avea un guvern pro occidental într-un termen rezonabil"

De Ziua Europei, președintele Nicușor Dan a prezentat un scurt bilanț al celor 20 de ani de integrare europeană și a cerut o dezbatere ”onestă” despre Uniunea Europeană, dincolo de „lozinci".

Nava cu focar de hantavirus ajunge în Tenerife: 147 de pasageri vor fi izolați, fără contact cu populația

Autoritățile spaniole se pregătesc să-i primească pe cei aproape 150 de pasageri și membri ai echipajului aflați pe nava de croazieră unde a fost raportat focarul de hantavirus.

Discursul lui Vladimir Putin de Ziua Victoriei, la Moscova: ”Naziştii au atacat pe la spate Uniunea Sovietică”

Preşedintele Rusiei şi comandantul suprem al Forţelor Armate Ruse, Vladimir Putin, a asistat sâmbătă la parada din Piaţa Roşie, organizată cu ocazia celei de-a 81-a aniversări a Zilei Victoriei.

