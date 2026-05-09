Printr-o aplicație dedicată, studenții Universității Federico al II-lea din Napoli sunt încurajați să își reducă timpul petrecut online, fiind recompensați pentru fiecare minut în care aleg să rămână deconectați.

Aplicația, numită LockBox, a fost dezvoltată în cadrul proiectului „Digital Wellbeing”, inițiat de rectorul universității, Matteo Lorito. Ideea centrală este de a transforma pauza de la telefon într-un comportament măsurabil și motivant, care să sprijine concentrarea în timpul studiului, potrivit La Repubblica.

LockBox funcționează pe un principiu simplu: fiecare minut petrecut fără telefon aduce utilizatorului o monedă virtuală. Aceste „recompense” pot fi folosite ulterior într-o rețea de parteneri, pentru reduceri sau diverse beneficii, inclusiv acces la săli de sport și magazine afiliate.

Blocarea distragerilor digitale în timpul studiului

Pe lângă sistemul de recompense, aplicația limitează accesul la aplicații și conținut care pot distrage atenția, precum rețelele sociale sau jocurile. Scopul este îmbunătățirea concentrării, dezvoltarea autodisciplinei și o mai bună gestionare a timpului.

Proiectul a fost realizat împreună cu un grup de tineri dezvoltatori independenți, în parteneriat cu universitatea, ceea ce subliniază componenta practică și orientată spre tehnologie a inițiativei.

Universitatea a prezentat inițiativa și pe Instagram, unde au fost publicate interviuri cu studenți. Mulți dintre aceștia au recunoscut că petrec între 4 și 9 ore zilnic pe rețelele sociale, în special vizionând videoclipuri și conținut variat.

Unii au declarat că folosesc telefonul imediat după trezire, iar alții au ajuns să acumuleze peste 27 de ore pe săptămână în mediul online, ceea ce afectează timpul dedicat studiului și altor activități.

Impactul rețelelor sociale asupra sănătății mintale

Conform datelor citate de agenția SIR, bazate pe Digital Wellbeing Report, efectele utilizării excesive a rețelelor sociale sunt tot mai vizibile în rândul tinerilor din Italia.

Aproximativ 32% dintre persoanele cu vârste între 18 și 34 de ani spun că rețelele sociale le afectează sănătatea mintală și le cresc sentimentul de singurătate. În plus, 27% raportează niveluri mai ridicate de stres și anxietate.

Studiul mai arată că 34% dintre tineri se compară frecvent cu alți utilizatori online, iar 35% se confruntă cu probleme legate de stima de sine sau imaginea corporală. De asemenea, 34% simt presiunea de a proiecta o imagine „perfectă” pe rețelele sociale, chiar dacă aceasta nu reflectă realitatea.