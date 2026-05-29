„Am auzit, astăzi, diverse narative cum că drona care a generat incidentul din această dimineaţă nu ar fi rusească. Vă invităm pe cei care, din Rusia, consideră că există detalii în urma cărora drona asta nu ar fi rusească, de mâine să vină la sediul Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei, unde să-şi caute numărul de serie de pe produsele cu producţie în Rusia. Înţeleg ceaţa asta indusă în jurul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, însă ceea ce s-a găsit acolo este, în baza seriei componentelor respective, fără îndoială un produs de fabricaţie rusească”, a spus Radu Miruţă, în cadrul unei conferinţe de presă la sediul MApN.

O dronă militară de provenienţă rusească s-a prăbuşit, în noaptea de joi spre vineri, pe un bloc de locuinţe în oraşul Galaţi, având drept consecinţă distrugerea unui apartament de la etajul 10 al imobilului şi rănirea a două persoane.

Ambasada Rusiei la Bucureşti a transmis vineri seara, într-un comunicat postat pe pagina sa de Facebook, că partea română nu a oferit, în cadrul întrevederii desfăşurate anterior în cursul zilei cu ambasadorul Vladimir Lipaev, explicaţii privind coordonatele punctului de pătrundere a dronei în spaţiul aerian românesc, traiectoria, altitudinea şi viteza de zbor ale acesteia.

Potrivit ambasadei, autorităţile române au formulat „acuzaţii nefondate şi lipsite de obiectivitate la adresa Rusiei”, însă nu au explicat modul în care au stabilit provenienţa dronei.