„Federația consideră important să clarifice faptul că această procedură nu vizează depistarea unei substanțe interzise, ci obligații administrative ale sportivei privind localizarea și disponibilitatea pentru controale antidoping în afara competiției.

În conformitate cu procedurile prevăzute de cadrul internațional antidoping, sportiva se află în prezent sub suspendare provizorie pe durata desfășurării procedurilor aferente acestui caz. Această măsură procedurală nu reprezintă însă o decizie finală asupra fondului cauzei, iar sportiva beneficiază de toate drepturile prevăzute de regulamentele internaționale, inclusiv dreptul deplin la apărare și contestare”, precizează FRG.

Federația respectă pe deplin activitatea organismelor competente și integritatea procesului aflat în desfășurare, subliniază forul.

„În același timp, consideră esențial ca orice sportiv să beneficieze de echilibru, susținere instituțională și respectarea drepturilor procedurale, fără concluzii sau etichetări premature.

Sportivei îi este oferit suport administrativ

Pe durata acestei proceduri, sportivei îi este oferit suport administrativ, coordonare procedurală și sprijin instituțional adecvat, în limitele competențelor federale și cu respectarea strictă a regulamentelor internaționale aplicabile.

Totodată, acest context evidențiază complexitatea tot mai mare a obligațiilor administrative asociate sportului de înaltă performanță internațional. Sportivii gestionează permanent competiții, deplasări, cantonamente și programe internaționale desfășurate într-un cadru administrativ antidoping extrem de riguros. Aceste situații reprezintă o realitate relativ nouă și necesită adaptarea permanentă a mecanismelor de comunicare, prevenție și suport administrativ.

Protejarea sportului curat presupune nu doar respectarea strictă a regulamentelor internaționale, ci și dezvoltarea unei culturi solide de educație, prevenție și responsabilitate în sportul de performanță.

Există o colaborare foarte bună cu Agenția Națională Anti-Doping, iar această colaborare va continua în direcția consolidării componentelor de educație, prevenție și suport administrativ pentru sportivii de performanță.

Performanța sportivă trebuie susținută prin responsabilitate, prevenție și mecanisme reale de suport pentru sportivi, atât în pregătirea sportivă, cât și în gestionarea obligațiilor administrative asociate sportului internațional modern”, se mai arată în comunicatul federației.

International Testing Agency a anunțat, pe site-ul oficial, că gimnasta Ana Bărbosu, despre care săptămâna trecută presa sportivă a scris că a fost sancționată doi ani pentru că nu a fost găsită de trei ori de agenții antidoping pentru testare, a fost suspendată provizoriu din data de 5 mai.