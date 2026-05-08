ITA confirmă că gimnasta Ana Maria Bărbosu a fost acuzată de o încălcare a regulamentelor antidoping (ADRV) conform Articolului 2.4 din Regulamentul Antidoping al Gimnasticii Mondiale (World Gymnastics ADR) pentru comiterea a trei eșecuri privind declararea localizării într-o perioadă de 12 luni. În plus, în conformitate cu Codul Mondial Antidoping și Articolul 7.4.2 din Regulamentul Antidoping al Gimnasticii Mondiale, sportivei i-a fost impusă o suspendare provizorie”, a transmis ITA, potrivit sport.ro.

Gimnasta din România a cerut ca dosarul să fie analizat de Tribunalul de Arbitraj Sportiv, unde va putea prezenta explicații și probe pentru fiecare dintre cele trei abateri, a mai transmis ITA.

Regulamentul antidoping prevede că sportivii incluși în RTP (Registered Testing Pool) trebuie să își declare permanent locația și să indice zilnic un interval de 60 de minute în care pot fi testați inopinat.

Orice combinație de trei „teste ratate” sau erori de localizare într-un interval de un an reprezintă o încălcare a regulamentului antidoping.

Ana Bărbosu riscă o suspendare de doi ani

Federația Română de Gimnastică a primit la finalul lunii aprilie o informare de la ITA, care a propus o suspendare de doi ani pentru sportivă, a anunțat la acea vreme Ioan Suciu, președintele FRG.

„Federația Română de Gimnastică confirmă că a luat act astăzi, 28 aprilie 2026, de finalizarea unei proceduri administrative de către International Testing Agency (ITA) în ceea ce o privește pe sportiva Ana-Maria Bărbosu. Procedura vizează o posibilă încălcare a prevederilor art. 2.4 din Codul Mondial Anti-Doping, reglementat de World Anti-Doping Agency, privind obligațiile de localizare și disponibilitate pentru controale (Whereabouts Failures).

Federația subliniază că acest tip de abatere nu implică depistarea unei substanțe interzise, ci aspecte de natură administrativă privind respectarea procedurilor de raportare.

Până în prezent, Ana-Maria Bărbosu nu a fost suspendată. Sportiva are dreptul de a-și formula apărarea pentru fiecare dintre cele trei situații reținute, care, în mod cumulativ, pot constitui o abatere de tip Whereabouts Failure.

În acest moment, deși există o sancțiune propusă, sportiva beneficiază de toate drepturile prevăzute de regulamentele internaționale, inclusiv dreptul la apărare și la contestarea deciziei în fața instanțelor competente.

Cazul este gestionat la nivel internațional de către International Testing Agency, în numele Fédération Internationale de Gymnastique, în conformitate cu procedurile aplicabile.

Federația Română de Gimnastică respectă caracterul confidențial al procedurii, oferă sprijin instituțional sportivei și cooperează pe deplin cu organismele competente.

Din respect pentru sportivă și pentru integritatea procesului, Federația nu va face alte comentarii până la pronunțarea unei decizii finale".

Ana Maria Bărbosu riscă să piardă medalia de la JO 2024

Suspendarea apare într-un moment dificil pentru Ana Bărbosu, deja implicată într-un proces privind medalia olimpică de bronz, cucerită la Paris.

La concursul de la sol de la Jocurile Olimpice de Vară 2024, românca a încheiat inițial pe locul trei, însă delegația Statelor Unite a depus contestație pentru nota obținută de Jordan Chiles.

În urma reevaluării, sportiva americană a urcat pe podium, iar Bărbosu a pierdut medalia de bronz.

Ulterior, Federația Română de Gimnastică și sportiva au ajuns la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care a stabilit că apelul americanilor fusese depus după expirarea timpului regulamentar, astfel că bronzul i-a revenit româncei.

Totuși, la începutul acestui an, Tribunalul Federal Elvețian a decis rejudecarea cazului, după apariția unei înregistrări video care ar putea demonstra că apelul SUA fusese depus în termen.

În acest moment, atât cazul medaliei olimpice, cât și dosarul antidoping al Anei Bărbosu urmează să fie analizate la nivelul Tribunalului de Arbitraj Sportiv.

Avocatul gimnastei, Sabin Gherdan, a explicat în urmă cu aproximativ două săptămâni care sunt etapele din dosar.

„A fost respinsă contestația, se trimite cazul să fie analizat de către o comisie independentă și după care se stabileşte sancțiunea dacă e cazul. Dar înainte de TAS mai e o procedură, deci este primă instanţă şi instanţă de apel, mai este până la TAS”, a spus Sabin Gherdan, scrie sport.ro.