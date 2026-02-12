Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi-a reafirmat joi sprijinul pentru acţiunile juridice internaţionale întreprinse în cazul gimnastei Ana Maria Barbosu, precizând că există un contract de sprijin financiar cu Federaţia Română de Gimnastică pentru reprezentarea la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

"COSR şi FRG resping categoric orice afirmaţie potrivit căreia sportiva ar fi fost ”lăsată în aer” în demersurile sale juridice internaţionale. Între COSR şi FRG există un contract de sprijin financiar în vigoare, cu valabilitate până în 31.12.2026, cu destinaţie clară şi explicită: susţinerea în continuare a acţiunilor juridice internaţionale întreprinse în cazul Anei Maria Bărbosu, inclusiv acoperirea costurilor aferente procedurilor şi reprezentării legale şi continuitate mandate pentru asocierea Gherdan&Asociaţii SCA şi dr. Mădălina Diaconu SPLC Avocata&Notaires pentru rejudecarea dosarului OG 24/15 în faţa Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS), de la Lausanne. Solicitarea de sprijin a venit din partea Federaţiei Române de Gimnastică", se arată în comunicatul COSR.

Instituţia precizează totodată că apărarea intereselor sportivilor români reprezintă o prioritate instituţională şi cazul gimnastei Ana Maria Bărbosu este tratat cu responsabilitate.

"Acest demers reconfirmă angajamentul ferm al ambelor organizaţii de a apăra drepturile sportivei şi de a utiliza toate căile legale disponibile pentru clarificarea situaţiei generate în urma finalei olimpice de la sol din cadrul Jocurilor Olimpice Paris 2024, unde Ana Maria Bărbosu a obţinut medalia de bronz după o decizie TAS. Decizia Tribunalului Federal Elveţian de a întoarce procesul la TAS, după ce acţiunea de revizuire înaintată de americani a fost admisă urmare a identificării unor erori procedurale de comunicare în procesul iniţial, a redeschis procedura arbitrală şi a repus cauza în analiza instanţei competente. Comitetul Olimpic şi Sportiv Român asigură că acest caz - al gimnastei Ana Maria Bărbosu - a fost tratat şi este tratat în continuare cu maximă responsabilitate, profesionalism şi transparenţă. COSR şi FRG rămân alături de sportivă nu doar prin declaraţii publice, ci prin acţiuni concrete şi asumate, inclusiv prin susţinere financiară şi juridică. Reiterăm faptul că apărarea intereselor sportivilor români reprezintă o prioritate instituţională, iar orice informaţii incomplete sau eronate care pot afecta imaginea acestora sau a instituţiilor implicate trebuie corectate cu promptitudine", a transmis Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.

Americanii au ”descoperit” o înregistrare favorabilă lor

Tribunalul Federal Suprem Elveţian (SFT) a luat decizia, la începutul lunii februarie, de a trimite litigiul legat de medalia de bronz din finala de la sol, în concursul feminin de gimnastică din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024, spre reexaminare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), care acordase medalia româncei Ana Bărbosu.

Bărbosu s-a clasat iniţial pe locul al treilea în finala de la sol, dar a coborât pe locul al patrulea după ce delegaţia Statelor Unite a depus un apel în urma evoluţiei reprezentantei sale, Jordan Chiles. Nota americancei a fost mărită şi aceasta a urcat de pe locul al cincilea pe trei.

România a făcut sesizare la TAS, care a decis că nota iniţială a americancei Chiles ar trebui păstrată deoarece apelul delegaţiei SUA a fost făcut după termenul de un minut şi deci nu ar fi trebuit să fie valid.

Federaţia americană (USA Gymnastics) a precizat că a oferit o nouă probă video care atestă faptul că primul protest a fost comunicat la 47 de secunde de la publicarea notei, iar un al doilea protest opt secunde mai târziu. Totuşi, potrivit federaţiei americane, noile dovezi nu au fost admise de TAS.

Tribunalul Federal Suprem Elveţian a anunţat, joi, că retrimite cazul la TAS, ''pe baza înregistrării audio-video descoperite după decizia luată de TAS'' în favoarea Anei Bărbosu.

România nu mai obținuse o medalie olimpică la gimnastică din 2012

Curtea federală a precizat că este o probabilitate ca înregistrarea audio-video să ducă la o modificare a deciziei TAS în favoarea aplicanţilor (Chiles şi USA Gymnastics), având în vedere că TAS ar putea considera, în lumina acestei înregistrări, că solicitarea verbală făcută pentru Jordan Chiles a fost efectuată înainte de expirarea perioadei limită regulamentare de un minut.

Pe 5 august 2024, în finala de la sol, Ana Bărbosu a fost pentru câteva zeci de secunde medaliată cu bronz, însă americanca Jordan Chiles a depus contestaţie şi i s-a mărit nota, de la 13,666 la 13,766, astfel că a terminat pe poziţia a treia. Sabrina Maneca-Voinea a făcut şi ea contestaţie pentru nota primită (13,700), dar aceasta a fost respinsă. Ulterior, Tribunalul de Arbitraj al Sportului (TAS) a decis ca medalia de bronz să revină gimnastei Ana Maria Bărbosu, aceasta fiind urmată pe locul 4 de Sabrina Maneca-Voinea şi pe 5 de americanca Jordan Chiles.

Ulterior, atât federaţia de gimnastică din SUA, cât şi gimnasta română Sabrina Maneca-Voinea au făcut apel la Tribunalul Federal Elveţian.

România nu mai obţinuse o medalie olimpică la gimnastică artistică din 2012 (Londra), când Sandra Izbaşa câştiga aurul la sărituri, Cătălina Ponor cucerea argintul la sol, iar echipa feminină a României lua bronz.