Ghidul lansat de Ministerul Mediului prevede trasee pietonale continue și fără blocaje. Descurajează amplasările haotice, ocuparea excesivă a plajei și blocarea perspectivelor către mare. Toate construcțiile ar trebui să aibă caracter temporar, fără fundații permanente. Iar materialele folosite să fie: lemn tratat, metal și textile naturale. Sunt de evitat improvizațiile și culorile agresive.

Sectorul de plajă e recomandat să se împartă astfel: faleză cu acces spre mare la fiecare 300-500 de metri, zona de protecție să aibă dune de nisip și vegetație specifică, fără construcții. Apoi, zona de servicii să fie organizată în nuclee de maximum 100 de metri. Zona de recreere cu șezlonguri să ocupe maximum 70% din sector și să fie dispusă discontinuu. Iar, în final, fâșia de circulație și acces în apă să aibă minimum 5 metri lățime, iar ocuparea ei de orice fel să fie interzisă. Așadar, ar trebui să dispară din peisaj indicatoarele dezordonate și culoarele întrerupte până la mare.

Diana Buzoianu, ministra Mediului: „Ar trebui să avem zone gestionate pentru utilități, zone gestionate pentru șezlonguri, pentru locurile de stat la plajă, pur și simplu pentru oameni.”

Andrei Ștefan Ciorbanu, manager plajă: „Turistul, când vine la mare, dacă vede debandadă și 50.000 de designuri diferite, nu e tocmai plăcut și atunci niște parametri la care să ne adaptăm toți nu cred că strică”.

Ar trebui să dispară, totodată, și șezlongurile îngrămădite până în buza mării în vârf de sezon. Dar asta înseamnă compromisuri din partea celor care au concesionat plajele pe următorii 10 ani.

Lucian Marcu, manager plajă: „Operatorul de plajă licitează, câștigă o plajă pe care plătește un preț nemăsurat de mare și, din metri pătrați pe care îi câștigă, să spunem 10.000, 30%, adică 3.000 de mp, trebuie să îi aloce plajei de prosoape, care are nevoie de îngrijiri. Sunt porțiuni de plajă de 10.000 de mp pe care s-au plătit 150.000-200.000 de euro.”

George Măndilă, președintele Organizației de Management al Destinației Mamaia–Constanța: „Sunt foarte multe obligații pe care trebuie să le asume operatorii economici. Nu cred că o plajă unitară, de la un cap la altul, a unei stațiuni turistice, va putea fi generată sub un asemenea desen, în următorii ani. Sunt pesimist din punctul acesta de vedere.”

Ghidul Ministerului Mediului a fost publicat ca o recomandare și nu prevede sancțiuni pentru cei care nu-l respectă.