Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat recent că, în opinia sa, există „potenţial” ca UE să negocieze cu Rusia şi să discute viitorul arhitecturii de securitate a Europei. Putin a afirmat că, dacă astfel de discuţii ar avea loc, Schroeder ar fi mediatorul său preferat.

Berlinul cere dovezi concrete din partea Moscovei

Un oficial german a declarat că propunerea nu este credibilă, deoarece Rusia nu şi-a schimbat niciuna dintre condiţii şi a adăugat că un prim test ar fi ca Moscova să fie dispusă să prelungească un armistiţiu de trei zile, declarat în perioada 9-11 mai.

Oficialul, care a vorbit cu Reuters sub condiţia anonimatului, a spus că Putin a făcut o serie de propuneri false, menite să divizeze alianţa occidentală.

Schroeder, criticat pentru legăturile apropiate cu Putin

După ce a părăsit funcţia în 2005, Schroeder a acceptat aproape imediat postul de preşedinte al unui controversat consorţiu germano-rus pentru o conductă de gaz şi a fost ţinta unor critici severe în Germania pentru apropierea sa de Putin.

Un purtător de cuvânt al guvernului german a declarat vineri că Berlinul nu vede semne că Moscova ar fi interesată de negocieri serioase şi a subliniat că orice discuţii cu Uniunea Europeană ar trebui să fie coordonate îndeaproape cu statele membre şi cu Ucraina.