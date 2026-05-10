Autoritățile oferă ajutoare tinerilor care vor să înceapă o viață nouă în Galicia rurală și să își deschidă o afacere. Antreprenorii beneficiază de o scutire de 90% din taxele asociate activității comerciale. În plus, primăria pune la dispoziție spații comerciale și terenuri pentru cumpărare sau închiriere, potrivit 20minutos.

Chiriile pornesc de la 400 de euro

Oferta de locuințe este limitată la piața privată, însă prețurile sunt considerate accesibile. Chiriile variază între 400 și 600 de euro pe lună, iar casele cu suprafețe între 100 și 200 de metri pătrați costă între 60.000 și 150.000 de euro, potrivit anunțurilor de pe Idealista. Există și vile de peste 300 de metri pătrați la aproximativ 260.000 de euro.

Localitatea are școală, magazine și baze sportive

Primarul localității, Avelino Pazos, susține că orașul are toate serviciile necesare și este bine conectat cu restul regiunii.

„Nu ne lipsește nimic. Doar oamenii”, spune edilul.

Castrelo de Miño se află la 25 de kilometri de Ourense și dispune de centru medical, farmacii cu livrare la domiciliu, două centre pentru copii, școală cu cantină, benzinărie, bancă, baruri, restaurante și magazine alimentare.

Localitatea are și facilități sportive, precum Parcul Nautic Galicia, unde se organizează competiții naționale de canoe și navigație. De asemenea, există plajă pe malul râului, piscine, sală tehnologică pentru copii și adulți, dar și școală de cimpoi și tamburină.

Afacerile din restaurante și turism, cele mai căutate

Autoritățile spun că viitorul localității depinde de tineri și de familiile cu copii, dar mai ales de cei care vor să redeschidă sau să mențină afaceri locale.

Cele mai căutate domenii sunt restaurantele și ospitalitatea. Cei interesați pot prelua inclusiv o cafenea închisă recent după pensionarea proprietarului.

Există oportunități și în zona activităților sportive și turistice, precum organizarea de plimbări călare, ture cu bicicleta sau excursii montane. Totodată, autoritățile încurajează dezvoltarea de servicii pentru copii și vârstnici.