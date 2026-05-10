„FC Barcelona este alături de Hansi Flick la trecerea în nefiinţă a tatălui său. Îi împărtăşim durerea şi suntem alături de el şi de familia sa în aceste momente dificile”, a anunţat clubul catalan.

În ciuda tristei veşti a morţii tatălui său, Hansi Flick (61 de ani) s-a aflat la cantonamentul echipei de la Hotelul Torre Melina şi va conduce echipa de pe banca de rezerve la El Clásico cu Real Madrid.

Mbappe, absent din grupul lui Real Madrid

Atacantul francez Kylian Mbappe, revenit după o accidentare la coapsă suferită pe 24 aprilie, nu face parte din grupul oficial anunţat de Real Madrid duminică pentru El Clasico cu FC Barcelona din La Liga, informează AFP.

Căpitanul naţionalei Franţei, care şi-a reluat antrenamentele abia săptămâna aceasta, nu a fost convocat de antrenorul său, Alvaro Arbeloa, pentru acest meci, care ar putea aduce titlul Barcelonei dacă nu va pierde cu Real Madrid.

Coechipierul său, mijlocaşul francez Aurelien Tchouameni, sancţionat pentru o altercaţie violentă cu coechipierul său Federico Valverde, va face parte "din grupul" madrilen pentru El Clasico de duminică, conform anunţului făcut sâmbătă de antrenorul său.