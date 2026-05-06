În ședința de marți seară, care a durat 5 ore, lui Bolojan i-au fost aduse însă numeroase reproșuri, care arată că ruptura din partid pe care ar miza social-democrații nu este exclusă.

Ilie Bolojan a ieșit la finalul ședinței să prezinte rezultatele. A trebuit să mute pupitrul din fața sălii ca să încapă toți liderii care au vrut să îi fie alături.

50 dintre liderii liberali prezenți au votat rezoluția propusă de președintele partidului: intrarea în opoziție și fără guvern cu PSD.

Ilie Bolojan: „Prin decizia de azi, PNL confirmă că are demnitate și că va lucra pentru a construi un pol de modernizare, un pol fără privilegii, fără sinecuri".

Ciprian Ciucu: „În condiţiile în care PSD nu şi-a respectat angajamentele asumate şi a acţionat în mod iresponsabil în acest context dificil pentru România, nu mai este un partener credibil pentru PNL în procesul de formare a unui nou guvern”.

Patru lideri prezenți nu au participat la vot. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, prim-vicepreședinta Nicoleta Pauliuc, deputatul PNL de Brăila, Alexandru Popa, și deputatul de Gorj, Ion Iordache.

„Să lăsăm pe altcineva să culeagă beneficiile electorale?”

Totuși, la începutul reuniunii, 10 dintre lideri au refuzat să voteze că PNL nu se va mai coaliza cu PSD. Printre ei și Cătălin Predoiu, primul care a îndemnat la o renegociere cu toate partidele la doar câteva minute după ce guvernul a picat. A cerut acelasi lucru și în timpul ședinței.

Cătălin Predoiu: „Am ceva de spus pentru colegii care au pronunțat cuvântul conspirație sau puciști. Aș vrea să înțeleg dacă a vorbi liber și a gândi altfel a ajuns conspirație. M-am mai consultat cu alți oameni și mi-au spus: ”voi sunteți cu toate țiglele pe casă?”. Cine lasă o putere pentru țară cu funcția de premier și se duce în opoziție 3 ani de zile ca să convingă din opoziție că ar face mai bine?”.

Însă, la finalul ședinței, a votat și el pentru intrarea în opoziție. În aproape cinci ore de dezbateri s-au auzit multe reproșuri. Unii au cerut chiar o consultare cu liberalii din țară înainte să voteze dacă să rămână sau nu la guvernare.

Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte PNL: „Acum, exact când ar trebui să dea roade aceste măsuri, propunem noi, să plecăm de la guvernare? Cum? Să lăsăm pe altcineva să culeagă beneficiile electorale?”.

Adrian Cozma: „Nu e normal să vină unii să ne spună: "Noi suntem cei mai aprigi antipesediști", dar ați fost aleși pe liste cu PSD”.

În ședință a fost invocat și un sondaj făcut printre liberalii din Argeș, care ar fi arătat că majoritatea vor la guvernare. O captură de ecran a sondajului arată, însă, că ar dori în opoziție.

Contestatarii lui Bolojan își pun speranțele în Nicușor Dan

În schimb, în ședință, Ilie Bolojan le-a spus colegilor liberali să îi transmită un mesaj președintelui PSD.

Ilie Bolojan: „Nu îmi dau demisia, să îi transmiteți lui Grindeanu”.

Iar primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a ridicat problema cotei de încredere necesară pentru a fi premier.

Ciprian Ciucu: „Poți să fii premier dacă ai măcar 25%. Cei care aveți 25-30%, ridicați-vă, vă votăm să fiți premier. Cătălin (Predoiu, n.r.), ai mai mult? Hubert (Thuma, n.r.)? PSD de fiecare dată ne-a trădat. Haideți să nu îi mai lăsăm”.

Potrivit unor surse liberale, cei din tabăra care îl contestă pe Ilie Bolojan în interiorul partidului așteaptă „în umbră” calmarea situației și, mai ales, poziția președintelui Nicușor Dan.

Timp în care ar dori să atragă de partea lor și alți membri liberali cu putere de decizie. Apoi să încerce să revină la guvernare cu PSD.

Deznodământul ar putea fi ca Ilie Bolojan să fie schimbat din fruntea partidului, așa cum au mai făcut liberalii în trecut cu alți șefi ai formațiunii, și astfel să îl forțeze să părăsească PNL.

În caz contrar, chiar cealaltă tabără, condusă de președintele Consiliului Județean Ilfov, ar putea fi împinsă în afara partidului.