Totodată, Muraru afirmă că dacă liderii PSD se pricep "la demolare", vor vedea "cum e cu extremiştii la guvernare".

"Puciul la care sperau cei din PSD în interiorul PNL a eşuat iar criza guvernamentală pe care social-democraţii au provocat-o este strict problema lor. Să-şi caute parteneri de guvernare la AUR. PSD a crezut că Ilie Bolojan este incomod. O să vadă Manda cum e să te ducă AUR cu preşul. Să fie clar, PNL a intrat la guvernare cu un scop clar. Acela de a face reforme, nu să devină remorca celor care speră să ţină România în beznă", a scris pe Facebook liberalul Alexandru Muraru.

”Diferența dintre PNL și PSD este concretă și asumată public”

Şeful PNL Iaşi a declarat că liberalii nu şi-au schimbat "cu nimic" poziţia şi că dacă PSD a rupt coaliţia, atunci "nu e clar ce anume ar fi de negociat pentru a ajunge la o nouă înţelegere".

"Diferenţa dintre PNL şi PSD este concretă şi asumată public. În moţiunea de cenzură şi în declaraţiile care au precedat-o, PSD a spus răspicat că acest program de reforme este greşit. Dar PNL rămâne la fel de ferm în susţinerea lui. Nu e o neînţelegere de ton sau de ritm, e o divergenţă de fond, pusă în scris şi votată", a adăugat liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru.