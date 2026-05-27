Ba chiar și-ar fi injectat droguri de mare risc în timp ce participa la intervenții chirurgicale.

Corespondent Știrile PRO TV: „Conform procurorilor DIICOT, faptele s-au petrecut din iunie anul trecut până în urmă cu o lună, când medicul anestezist a fost prins în flagrant. Profitând de calitatea sa, bărbatul de 39 de ani și-a însușit din farmacia spitalului din Vatra Dornei substanțe cu regim special, spun anchetatorii. Ulterior, el ar fi consumat droguri de mare risc, inclusiv în incinta unității medicale și în timpul serviciului.

Cercetările au arătat că medicul părăsea sala de operație, deși pacientul era încă sub efectul anesteziei, iar intervenția chirurgicală era în desfășurare. Potrivit DIICOT, medicul mergea la toaletă și își administra substanța stupefiantă. Din anchetă a reieșit și că, înainte de iunie 2025, anestezistul își procura droguri de mare risc de la un traficant din Iași, închis ulterior.

Doctorul ajunsese în atenția colegilor și superiorilor săi la începutul acestui an, când spitalul a sesizat Poliția. Acum, judecătorii Tribunalului Suceava au decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, pentru delapidare și deținere de droguri de mare risc pentru consum propriu, fără drept, în formă continuată. Partea acuzată nu a putut fi contactată pentru a-și exprima un punct de vedere în acest caz.”