„Cu siguranță se apropie ceva. Suntem foarte siguri de asta și se pare că va fi un eveniment de amploare.”, a declarat Adam Scaife, șeful departamentului de prognoze pe termen lung al Serviciului Meteorologic Britanic, scrie Independent.

Efectul El Niño este un fenomen climatic natural și ciclic din Oceanul Pacific, caracterizat prin încălzirea temperaturilor de suprafață ale oceanului în zona centrală și estică a Pacificului ecuatorial.

El Niño schimbă circulația oceanelor

În condiții normale, alizeele suflă spre vest de-a lungul ecuatorului, împingând apa caldă din America de Sud spre Asia; apa rece se ridică din adâncuri pentru a înlocui această apă mai caldă, într-un proces cunoscut sub numele de „upwelling”. Însă El Niño dă peste cap tot acest echilibru. Alizeele nu mai sunt la fel de puternice, astfel încât apele calde se îndreaptă spre est, către America, forțând curentul jet din Pacific să se deplaseze mai la sud de poziția sa neutră.

Upwelling-ul slăbește sau se oprește cu totul; fără nutrienții transportați din adâncuri către apele puțin adânci ale oceanului, există mai puțin fitoplancton în largul coastei, ceea ce, la rândul său, afectează peștii care se hrănesc cu fitoplancton, ceea ce, la rândul său, afectează tot ceea ce mănâncă pește. Ecosisteme întregi sunt perturbate de această schimbare.

Secetele afectează America de Nord

Anumite zone din nordul Statelor Unite și din Canada devin mai calde decât de obicei și se confruntă cu secete; Coasta Golfului din SUA și sud-estul țării se confruntă cu o vreme mai umedă decât de obicei și cu un risc crescut de inundații.

Însă impactul fenomenului El Niño este mult mai amplu decât doar asupra continentului american: acesta modifică condițiile meteorologice la scară globală. Țările din jurul Pacificului tropical, precum Chile și Indonezia, sunt puternic afectate, prima fiind mai expusă la precipitații abundente, iar cea de-a doua la secete. Am putea asista la un sezon extrem de taifunuri în Pacific și la un sezon de uragane mai blând în Atlantic, la un sezon musonic mult mai variat și imprevizibil în Asia de Sud și la o Australie mai uscată decât în mod normal.

În Marea Britanie, în mod specific, efectul El Niño este de obicei mai slab, dar poate duce la fenomene meteorologice extreme mai dramatice: temperaturile de iarnă tind să fie mai scăzute, mai ales spre sfârșitul sezonului, în timp ce vara mercurul urcă vertiginos. Actuala val de căldură s-ar putea dovedi a fi doar vârful aisbergului.

„Temperaturile de vară ar putea fi cu siguranță afectate, poate chiar anul acesta, dar mai probabil anul viitor, pe măsură ce planeta se încălzește. Nu m-ar surprinde deloc să vedem temperaturi de peste 40 °C.”, afirmă profesorul Bill McGuire, profesor emerit de riscuri geofizice și climatice la University College London și autor al noii cărți „The Fate of the World: A History and Future of the Climate Crisis”.

Oceanele continuă să se încălzească

Ceea ce transformă un El Niño într-un fenomen „super” ține exclusiv de temperatura apei.

„Dacă temperaturile la suprafața mării sunt cu mai mult de 0,5 °C peste normal pentru perioada respectivă a anului, spunem că acestea sunt condiții de El Niño. Un «Super El Niño» este adesea definit ca fiind situația în care aceste temperaturi sunt cu peste 2 °C peste normal pentru perioada respectivă a anului, deci o versiune mai extremă a fenomenului El Niño.”, potrivit lui Mark Roulston, cercetător principal și director de operațiuni al Laboratorului de agregare a inteligenței colective privind riscurile climatice și incertitudinea (Crucial) de la Universitatea Lancaster.

Încălzirea oceanelor a fost rapidă în ultimele câteva săptămâni și se așteaptă să continue în următoarele câteva luni, atingând apogeul în toamnă. În timp ce condițiile El Niño pot dura uneori până la 18 luni, condițiile mai extreme asociate cu un Super El Niño tind să fie de scurtă durată, mai degrabă în intervalul de două până la patru luni.

Previziunile Crucial indică în prezent o probabilitate de peste 85% ca fenomenul El Niño să domine în timpul iernii viitoare (decembrie, ianuarie și februarie) și o probabilitate de aproximativ 45% ca fenomenul să fie suficient de intens încât să fie clasificat drept un „Super El Niño”.

Administrația Națională Oceanografică și Atmosferică (NOAA), care prognozează că El Niño va începe în cursul acestei luni, a analizat datele și a estimat o probabilitate de 66% ca fenomenul să fie puternic sau chiar foarte puternic până în această iarnă. Între timp, mai mult de jumătate din modelele Centrului European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF) sugerează o potențială creștere a temperaturii oceanului de peste 2,5 °C până în toamnă, ceea ce o plasează cu mult în intervalul „super”.

Super El Niño produce dezastre

Oamenii de știință sunt din ce în ce mai încrezători că acest potențial El Niño ar putea fi deosebit de puternic.

„Opinia mea personală este că vom depăși pragul de 2,5 °C și s-ar putea chiar să ne apropiem de 3 °C – provocând cel mai puternic El Niño înregistrat vreodată, în 1877-1878”, avertizează profesorul McGuire.

Deși organizațiile din întreaga lume au propriile definiții și praguri precise pentru a stabili ce constituie condițiile El Niño, acesta va fi „un eveniment atât de semnificativ, dacă se va produce, încât va depăși toate aceste praguri și nu va exista nicio îndoială că ne aflăm într-un fenomen El Niño. Oamenii de știință ne spun că acesta ar putea fi cel mai puternic eveniment El Niño de până acum din acest secol, comparabil cu notabilul eveniment El Niño din 1998.”, a declarat Grahame Madge, specialist în comunicarea științifică în domeniul climei la Met Office.

În timp ce evenimentele El Niño semnificative au loc aproximativ o dată la doi până la șapte ani, Super El Niño sunt rare. Doar alte trei au depășit pragul de 2 °C de la mega-evenimentul înregistrat în 1877-1878: 1982-1983, 1997-1998 și 2015-2016. Acest ultim El Niño ar putea face ca 2027 să devină cel mai cald an înregistrat vreodată, împingând temperaturile medii globale definitiv peste pragul de 1,5 °C peste nivelurile preindustriale stabilit de Acordul de la Paris privind schimbările climatice.

Schimbările climatice amplifică efectele

Deși o vară toridă ar putea părea atrăgătoare pentru unii, fenomenele Super El Niño tind să ducă la dezastre umanitare și de mediu pe scară largă: penurie de alimente și foamete din cauza secetelor severe; un risc crescut de inundații devastatoare și incendii de pădure. Fenomenul Super El Niño din 1997/1998 a dus la moartea a aproximativ 16% din toate recifele de corali din lume.

„Există deja mai multe persoane care trăiesc în sărăcie, iar dacă se înregistrează o scădere a randamentelor agricole din cauza secetei sau a inundațiilor provocate de El Niño, acest lucru va determina o creștere și mai mare a prețurilor. Așadar, ne așteptăm la impacturi umanitare potențial destul de mari în acest an, mai ales dacă criza din Orientul Mijlociu continuă.”, a declarat pentru BBC Liz Stephens, profesoară de riscuri climatice și reziliență la Universitatea din Reading.

Clima globală este afectată

Efectele fenomenelor El Niño sunt exacerbate și mai mult de o planetă care se încălzește tot mai mult, agravând impactul schimbărilor climatice. Super-variantele pot avea un efect de încălzire atât de mare încât temperaturile din anii următori sunt semnificativ mai scăzute.

Acest lucru a fost folosit ca „dovadă” de către unii negaționiști ai schimbărilor climatice în trecut; de exemplu, după Super El Niño din 1997-1998, temperaturile globale nu au mai atins același nivel până în 2014, „ceea ce i-a determinat pe unii să declare că încălzirea globală s-a încheiat”, explică Roulston. Cu toate acestea, începând cu 2014, temperaturile globale au continuat să crească, depășind recordul stabilit în 1997-1998, alimentat de El Niño.

„Dacă vom avea un alt fenomen Super El Niño, este probabil să se întâmple același lucru, anii următori fiind mai reci decât creșterea bruscă asociată cu acel eveniment. Nu am nicio îndoială că, din nou, unii vor susține că acest lucru înseamnă că încălzirea globală s-a oprit, dar este o iluzie statistică cauzată de alegerea unui an record ca punct de referință.”, adaugă Roulston.

De aceea, adaptarea la fenomenul El Niño ar trebui să facă parte dintr-un program general de adaptare menit să limiteze impactul sever al vieții într-o lume mult mai caldă, potrivit lui McGuire.

„Realitatea este că clima noastră se îndreaptă spre o repetare a condițiilor din perioada Pliocenului, de acum 3 milioane de ani – temperaturi cu peste 3 °C mai ridicate – și, în cele din urmă, un nivel al mării cu 15 până la 25 de metri mai ridicat. Și acesta este scenariul cel mai optimist.”, avertizează el.