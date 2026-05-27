Zona a fost securizată, iar terenul pregătit pentru operațiunea care a durat peste șase ore.

Au fost descoperite în total peste o mie de proiectile, însă astăzi au fost distruse câteva sute.

Exploziile, trei la număr, s-au auzit de la mare distanță. După fiecare deflagrație, bucăți de pământ și schije s-au ridicat la peste 100 de metri deasupra câmpului.

Corespondent Știrile PRO TV: „Întreaga operațiune este coordonată de echipaje specializate din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, printre ei și pirotehniști, care pregătesc în detaliu fiecare etapă înainte de distrugerea muniției, în condiții stricte de securitate. Și pentru a evita orice incident, pe acest câmp din localitatea Bălănoaia, unde are loc acțiunea, a fost instituit un perimetru de siguranță, cu o rază de aproximativ un kilometru.”

Proiectilele din Primul Război Mondial au fost găsite întâmplător luna trecută, în timpul unor lucrări făcute lângă Pădurea Cernica.

Bogdan Daia, pirotehnist ISU Giurgiu: „Groapa de distrugere are aproximativ un metru pe un metru, adâncă de 2 metri, în care vor fi dispuse proiectilele de diferite modele și calibre. Iar peste va fi dispus explozivul. Vom avea proiectile explozive de calibru 120 mm, cele mai multe fiind de 75 mm.”

Autoritățile i-au anunțat pe localnici că accesul în zonă este strict interzis.

Alexandru Ciobanu – USISU, detașamentul pirotehnic: „Riscurile sunt crescute, tocmai de aceea trebuie să se mențină o distanță semnificativă.”

Cel mai mare proiectil din depozitul îngropat cântărește peste 25 de kilograme.

Pirotehniștii spun că și în perioada următoare vor avea loc operațiuni similare în același poligon din județul Giurgiu.