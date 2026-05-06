Liei Olguța Vasilescu și lui Claudiu Manda le surâde propunerea și-l văd pe Sorin Grindeanu premier. Mai multe voci spun că am putea vedea rezultatul negocierilor în 10 zile, când vom afla cine va fi urmașul lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria.

Blocați de mișcarea făcută de PNL, care a decis să treacă în opoziție, social-democrații își pun toată baza în președintele Nicușor Dan și în consultările de la Cotroceni pentru a-i întoarce din drum pe liberali.

PSD vrea să continue în aceeași coaliție de guvernare, alături de PNL, USR, UDMR + celelalte minorități, iar liberalii să vină cu premierul, până în aprilie, anul viitor, la rocada guvernamentală.

Deși PNL a votat cu un scor care nu lasă loc de interpretări că nu mai face coaliție cu PSD, social-democrații vor imposibilul și au și favoriți pentru postul de prim-ministru: Cătălin Predoiu și Alexandru Nazare. Inclusiv Sorin Grindeanu se încălzește pe margine, în caz că PSD ar fi invitat să preia conducerea guvernului.

Dacă nu se înțeleg la nume, atunci Nicușor Dan ar putea împăca taberele cu soluția unui tehnocrat.

O altă variantă ar putea fi un Guvern PSD-UDMR, celelalte minorități, plus aleșii de la POT, SOS și Pace și inclusiv cei 21 de neafiliați. Iar, matematic, un astfel de posibil guvern ar trece de votul Parlamentului, dar ar avea o majoritate subțire.

Claudiu Manda: „Prima opțiune este să fim parte a soluției”

In extremis, am putea ajunge chiar la un guvern minoritar PSD, UDMR plus minoritățile naționale. Cele trei formațiuni adună în parlament 177 de aleși. Dar ar avea nevoie de sustinerea celor de la PNL și USR pentru votul de încredere și ulterior pentru toate proiectele importante.

În tandem, dar de la distanță, el de la București și ea de la Craiova, soții Claudiu Manda și Lia Olguța Vasilescu spun că PSD e făcut să guverneze țara, iar dacă liberalii nu se răzgândesc au soluția.

Reporter: Cine o să cânte din luna iunie la Palatul Victoria?

Claudiu Manda, secretar general al PSD: Încă o întrebare. În momentul de față avem pe masă două opțiuni. Prima opțiune este să fim parte a soluției, și anume să existe o construcție pro-occidentală, pro-europeană, din care PSD este dispus să facă parte. Cea de-a doua opțiune este să intrăm în opoziție. Dacă o să fie o invitație către PSD să dea prim-ministru, nu fugim de această responsabilitate, iar numele pe care PSD îl va propune este Sorin Grindeanu”.

Lia Olguța Vasilescu, primarul orașului Craiova: ”În ceea ce privește PNL, noi nu avem niciun fel de problemă de colaborare cu ei și chiar vreau să vă spun că eu nu cred că primarii lor vor accepta să intre în opoziție. Nu ne dăm în lături să preluăm guvernarea cu funcția de prim-ministru. Poziția noastră pentru prim-ministru e foarte clară - Sorin Grindeanu”.

Kelemen Hunor: ”Nu există nicio soluție nedemocratică până la urmă”

Reporter: În cât timp credeți că vom avea un nou guvern?

Sorin Grindeanu: Suntem în aceeași logică. Nu dau declarații”.

UDMR nu spune nu planului B de guvernare, doar cu PSD și celelalte partide mici.

Kelemen Hunor, președintele UDMR: ”Nu există nicio soluţie nedemocratică până la urmă, fiindcă în spatele fiecărui parlamentar, în spatele fiecărui partid, formaţiune politică, există voturi şi votul trebuie respectat, votul fiecărui cetăţean. Opţiunea noastră, înainte de orice altă discuţie, ar fi să refacem coaliţia care a funcţionat până acum o lună de zile, adică PSD, PNL, USR, UDMR, grupul minorităţilor naţionale, dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele”.

După ce l-a ajutat pe Sorin Grindeanu să-l dea jos pe Ilie Bolojan, George Simion spune că e gata să preia guvernarea.

George Simion, președintele AUR: ”Noi suntem dispuşi să intrăm la guvernare, nu în orice condiţii şi suntem dispuşi să reparăm şi să corectăm erorile guvernării Bolojan. Ne putem asuma o guvernare în condiţiile în care propunerea făcută de AUR pentru funcţia de premier va fi acceptată”.

Între timp, la Cotroceni au început consultările informale cu liderii partidelor. Primul care s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan a fost șeful USR, Dominic Fritz, iar după-amiază a fost șeful PSD, Sorin Grindeanu.

Pe de alta parte, Administrația Prezidențială a anulat recepţia de Ziua Europei de la Palatul Cotroceni, iar vizita preşedintei Parlamentului European, Roberta Metsola, va fi reprogramată, din pricina crizei politice interne.