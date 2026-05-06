Mai multe publicații din străinătate vorbesc despre instabilitatea cu care se confruntă deja țara noastră și care se va adânci odată cu demiterea guvernului.

În presa străină, căderea Guvernului Bolojan este privită cu îngrijorare, în special din cauza alianței controversate dintre PSD și AUR. Imediat după rezultatul votului, cei de la Politico au scris că...

”Guvernul român se prăbușește după ce socialiștii s-au aliat cu extrema-dreaptă ca să scape de premier. George Simion, asociat cu mișcarea americană MAGA, este considerat artizanul înlăturării premierului Ilie Bolojan".

Mai multe publicații au analizat efectele care vor urma pe plan politic, dar și economic pentru țara noastră, pentru că problema nu se oprește la căderea guvernului. Investitorii se tem că instabilitatea politică ar putea face ca România să nu-și mai respecte promisiunile privind reducerea deficitului, care este deja foarte mare.

Socialiștii europeni sprijină PSD, dar nu scot un cuvânt despre alianța cu AUR, deși condamnă public extremismul

”Piețele financiare sunt îngrijorate că turbulențele ar putea însemna că Bucureștiul nu-și va respecta angajamentul privind reducerea deficitului bugetar, cel mai mare din UE. Cursul de schimb pentru leu a atins marți un minim istorc"

...notează Reuters. Iar cei de la The Guardian au scris că...

”Lipsa unei soluții evidente pentru formarea unui nou guvern expune țara riscului unor săptămâni de incertitudine politică".

"Guvernul român cade, punând sub semnul întrebării soarta reformelor fiscale"

...scrie și Bloomberg.

Primele reacții din Parlamentul European au venit – surprinzător – din partea socialiștilor care si-au exprimat în continuare sprijinul pentru PSD și au cerut formarea rapidă a unui guvern proeuropean stabil. Partidul Socialiștilor Europeni invocă nevoia de claritate și stabilitate, deși moțiunea inițiată de PSD a dus la actuala criză politică.

Lipsește însă orice referire la alianțele care au făcut posibil acest rezultat, în condițiile în care liderii socialiști europeni au condamnat în repetate rânduri înțelegerile cu extrema dreaptă.