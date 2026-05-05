Și social democrații și-ar fi dorit asta, dar nu cu Bolojan în fruntea guvernului.

La doar 12 minute de la începutul ședinței, liberalii și-au ales rapid direcția. Vor merge mai departe cu Ilie Bolojan și rup orice variantă de colaborare cu PSD. Decizia a fost luată cu 34 de voturi pentru și 10 abțineri.

Mesaj direct de la Bolojan

Potrivit unor surse din interiorul ședinței, Ilie Bolojan a avut un mesaj direct către colegi: responsabilitatea pentru căderea guvernului aparține PSD, iar PSD trebuie să rezolve problema.

Liderul liberalilor a insistat că PSD trebuie acum să își asume guvernarea și să nu fugă de răspundere.

Încă dinaintea ședinței, majoritatea liderilor păreau că tind spre această decizie.

Daniel Fenechiu: „Rămânem cu Bolojan.”Reporter: „Sunteți sigur?”Daniel Fenechiu: „Da, sunt sigur că PNL rămâne cu Bolojan.”

Reporter: „Acum câteva zile dvs. ați spus foarte ferm că trebuie să rămâneți la guvernare.”Raluca Turcan: „Sunt foarte fermă în continuare.”Reporter: „Rămâneți alături de Ilie Bolojan?”Raluca Turcan: „Evident.”

Ciprian Ciucu: „Însă au fost și unii care s-ar fi împăcat cu PSD.”

Cătălin Predoiu: „Cea mai bună decizie în acest moment este să continuăm guvernarea. Să ne lăsăm opțiunile deschise și să vedem ce se întâmplă în zilele următoare.”

La fel și Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte al partidului.

Grindeanu: PSD vrea consultări și o nouă formulă guvernamentală

Era și varianta dorită de Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat.

Sorin Grindeanu: „Mă aștept ca în perioada următoare Nicușor Dan să ne cheme la consultări. Ar fi normal ca Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de premier, chiar dacă e interimar, pentru că vorbim de un vot covârșitor. Mi-aș dori ca rapid la Cotroceni împreună cu celelalte partide să găsim o soluție și să mergem înainte.”

Nici minoritățile naționale nu și-ar fi dorit să renunțe la foștii parteneri.

Varujan Pambuccian, liderul Minorităților Naționale: „Va trebui să discutăm ce nu a funcționat și ce trebuie făcut pentru ca în afara acestui nucleu PSD-PNL nu vreau să mă gândesc ce se poate întâmpla și cum poate arăta un drum echilibrat către zona euro-atlantică pe care ne-o dorim cu toții.”

Cei din AUR însă așteaptă alegeri anticipate.

Petrișor Peiu: „Dacă PNL nu fac guvern cu PSD, PSD nu fac guvern cu AUR, asta s-a spus oficial. Președintele Nicușor Dan nu dă mandat. Repet, faceți calcul, este scenariu de alegeri anticipate. Vă mai doriți să fiți premier?”

Ilie Bolojan: „Normal că îmi doresc. Orice om politic vrea să fie premier, nu intră nimeni în politică să fie secretar de stat.”

Și UDMR și-ar dori refacerea fostei coaliții de guvernare.

Lóránd Turos, liderul senatorilor UDMR: „Dorim să facem parte din guvern, însă nu cu orice preț. Eu sper că acele forțe politice care au alcătuit deja fosta coaliție vor putea discuta și vor putea renegocia, dacă e cazul, colaborarea.”

USR rămâne ferm alături de Bolojan

USR rămâne însă consecventă și alături de Ilie Bolojan: „Comitetul Politic al USR își menține decizia anterioară de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD. USR continuă direcția politică reformatoare. USR va propune Partidului Național Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori. Îl mandatează pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții în acest sens cu președintele PNL, Ilie Bolojan.”

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va chema partidele la consultări.

Guvernul Bolojan rămâne interimar până la instalarea la Palatul Victoria a unui nou executiv.