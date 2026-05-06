De astăzi, Executivul funcționează în regim de interimat, fără puteri depline, ci doar cu rol administrativ.

Guvernul rămâne în funcție, însă intră într-un regim special, într-o perioadă de interimat. Asta înseamnă că nu mai poate lua decizii.

Constituția și Legea 90/2001 stabilesc foarte clar limitele. Guvernul Bolojan devine interimar până la instalarea unui nou cabinet. Asta înseamnă că are atribuții foarte limitate:

acționează practic ca un administrator al treburilor curente, nu poate promova politici noi, nu poate emite ordonanțe de urgență, nu poate iniția proiecte de lege

Cu alte cuvinte, statul funcționează, dar marile decizii sunt puse pe pauză.

CE POATE ȘI CE NU POATE FACE

– Acționează practic ca un administrator al treburilor curente

– Nu poate promova politici noi

– Nu poate emite ordonanțe de urgență

– Nu poate iniția proiecte de lege

Situația de acum nu este o premieră. În 2009, Guvernul Boc a rămas interimar peste două luni, după ce mai multe variante de premier au fost respinse. În 2021, Guvernul Cîțu a căzut tot prin moțiune, iar atunci negocierile pentru un nou Guvern au durat săptămâni întregi.

România, la câteva luni să piardă 10 miliarde de euro

Specialiștii în Drept constituțional spun că în acest moment țara se află într-o criză guvernamentală.

Bogdan Dima, expert în drept constituțional: „Nu există un termen pentru formarea unui nou guvern. În acest moment, interimatul existent anterior ca urmare a demisiei miniștrilor PSD a fost suprascris de moțiunea de cenzură prin care a fost demis întregul guvern, cu alte cuvinte, miniștrii care sunt acum rămân pe funcții până la momentul la care se formează un nou guvern”.

Dincolo de criza politică, presiunea este una financiară. România trebuie să atragă, în următoarele luni, aproximativ 10 miliarde de euro din PNRR, bani deja legați de proiecte majore de investiții - autostrăzi, spitale, școli, modernizarea căilor ferate sau reabilitarea clădirilor publice. Pentru a primi acești bani, trebuie îndeplinite mai multe jaloane.

Nouă dintre cele mai importante, de care depind peste 7 miliarde de euro, sunt acum în joc. Este vorba despre reforme complexe, de la salarizarea bugetarilor și digitalizarea ANAF, până la schimbări în energie sau reorganizarea sistemului de apă. Fiecare dintre aceste jaloane presupune legi și decizii politice majore.

În lipsa unui guvern cu puteri depline și a unei majorități în Parlament, aceste reforme nu pot fi adoptate. Asta înseamnă că timpul curge, iar riscul de a pierde bani europeni devine tot mai mare.