"Asta cu reformiştii, cu reforme doar spuse, fără a fi făcute, vă rog să mă lăsaţi să fiu reticent. Pot să spun că un pol de dreapta în acest moment e ceva care ţine de planul lui Ilie Bolojan. Din perspectiva mea, da, e a mea personală, în aceste 11 luni, domnia sa a fost de fapt premierul USR, nu a fost premier PNL. Şi dacă ar fi fost premier PNL, şi atunci ar fi fost greşit. În mod normal, domnia sa a trebuit să fie premierul acestei coaliţii şi premierul României, dar dat de o coaliţie. Nu şi-a înţeles rolul. A fost premierul unei părţi din această coaliţie şi e unul din motivele pentru care moţiunea de cenzură ieri (marţi - n.r.) a fost votată cu acest scor copleşitor, aşa cum am spus", a declarat Sorin Grindeanu, la Euronews.

Acesta a spus că, în ultimele 11 luni, nu au existat reforme reale, ci doar declarative, susţinând că modelul economic cu care a venit Ilie Bolojan "şi-a dovedit falimentul".

Sorin Grindeanu a mai arătat că PSD va prezenta în perioada următoare un set de măsuri, indiferent dacă se va afla la guvernare sau în opoziţie.

Grindeanu vrea reformarea administrației fără concedieri

El a subliniat că este necesară o reformă a administraţiei, "nu de concedieri", precum şi de continuarea marilor proiecte de infrastructură, cum sunt investiţiile în autostrăzi şi spitale.

Liderul PSD a mai spus că este nevoie de schimbare în societate, susţinând că în ultima perioadă lucrurile au mers într-o direcţie greşită.

"Este nevoie de schimbare în societate. Nu s-a întâmplat nimic în 11 luni, dar nimic. În afară de scandal, de circ şi de o aşa-zisă clamată reformă pe care, mă scuzaţi, dar dau la o parte acest cor de adulatori şi acest spectacol de sunet şi lumini, repet, 11 luni, concret, nicio reformă, nimic. Din contră, lucrurile au mers într-o direcţie greşită. De aceea trebuie să schimbăm această direcţie, de aceea trebuie să ne preocupe de fapt o guvernare pentru oameni, nu pentru imagine. Asta s-a întâmplat în ultimele 11 luni. S-a lucrat la imaginea unui singur om, fără rezultate", a conchis Sorin Grindeanu.