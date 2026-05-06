S-a născut la 6 mai 1961, la Lexington, Kentucky, SUA. Deşi familia sa avea o experienţă în lumea spectacolului - tatăl său, Nick Clooney, era jurnalist de radio şi televiziune, iar Rosemary Clooney, mătuşa sa, era cântăreaţă şi actriţă celebră - Clooney şi-a dorit iniţial să devină jucător de baseball. După o probă nereuşită la Cincinnati Reds, s-a mutat la Los Angeles la vârsta de 21 de ani pentru a urma o carieră în actorie.

Doi ani mai târziu, a început să apară în sitcom-uri de televiziune. În 1994 şi-a câştigat însă marea şansă când a fost distribuit în rolul Dr. Doug Ross în drama "ER".

Ascensiunea la Hollywood

După ce a jucat într-o serie de filme - inclusiv "Batman & Robin" (1997), "The Peacemaker" (1997) şi "Out of Sight" (1998) - Clooney a părăsit "ER" în 1999 pentru a se concentra pe cariera sa cinematografică. Mai târziu în acel an, a apărut în filmul aclamat de critici, "Three Kings". Comedia-dramă se concentra pe soldaţii americani la sfârşitul Războiului din Golf Persic. Clooney a jucat apoi în filmul fraţilor Coen, "O Brother, Where Art Thou?" (2000), şi a câştigat un premiu Globul de Aur pentru interpretarea sa în rolul unui deţinut evadat, menţionează www.britannica.com.

Următorul film al lui Clooney, "Ocean's Eleven" (2001), a urmărit un grup de escroci în timp ce jefuiau un cazinou. Distribuţia vedetelor i-a inclus pe Brad Pitt, Matt Damon şi Julia Roberts. Portretizarea lui Clooney a lui Danny Ocean, liderul grupării, a continuat pe parcursul filmelor, "Ocean's Twelve" (2004) şi "Ocean's Thirteen" (2007). Clooney şi-a făcut debutul regizoral în timpul uneia dintre pauzele dintre filmările pentru trilogia "Ocean's", cu "Confessions of a Dangerous Mind" (2002), care a fost bazată pe viaţa lui Chuck Barris, un prezentator de televiziune care a susţinut că a fost un asasin plătit pentru Agenţia Centrală de Informaţii (CIA).

În 2006, Clooney a câştigat primul său premiu Oscar, pentru Cel mai bun actor în rol secundar, pentru interpretarea unui agent CIA cinic în "Syriana" (2005). Thrillerul complex a abordat critic industria petrolieră şi impactul acesteia asupra afacerilor internaţionale. Clooney a fost nominalizat la premiile pentru Cel mai bun regizor şi Cel mai bun scenarist pentru "Good Night, and Good Luck" (2005). Filmul - alb-negru şi cu imagini reale din timpul ştirilor - a documentat confruntarea jurnalistului Edward R. Murrow cu senatorul Joseph McCarthy. Ambele filme au reflectat activismul politic liberal în creştere al lui Clooney. El a fost implicat în cauze care vizează eradicarea sărăciei mondiale şi oprirea crizei umanitare din regiunea Darfur din Sudan.

În 2007, Clooney a jucat în filmul aclamat de critici, "Michael Clayton", interpretând rolul unui avocat corporatist care depăşeşte limitele etice. În anul următor, a regizat şi a jucat în filmul despre fotbalul american din anii 1920, "Leatherheads", apoi a colaborat din nou cu fraţii Coen pentru "Burn After Reading", o comedie în care a jucat rolul unui şerif federal adulterin.

Revenirea în spatele camerei

Ulterior, Clooney a jucat rolul unui soldat american antrenat să folosească controlul minţii în comedia "The Men Who Stare at Goats" (2009) şi a oferit vocea personajului principal din "Fantastic Mr. Fox", o adaptare animată a cărţii pentru copii a lui Roald Dahl. În "Up in the Air" (2009), Clooney a apărut ca un consultant specializat în concedierea oamenilor şi a interpretat rolul unui asasin aflat în misiune în Italia în thrillerul "The American" (2010). A trecut din nou în spatele camerei de filmat pentru drama politică tensionată "The Ides of March" (2011), prezentându-se ca un candidat la preşedinţie într-o campanie primară nemiloasă.

În comedia "The Descendants" (2011), Clooney a jucat rolul unui tată indiferent, forţat să-şi reevalueze viaţa după ce soţia sa suferă un accident care i-a provocat comă. A câştigat un Glob de Aur pentru acest rol. În 2013, el şi Sandra Bullock au interpretat astronauţi în "Gravity", o dramă SF despre o misiune spaţială care eşuează. Clooney a co-scris, a regizat şi a jucat în filmul "The Monuments Men" (2014), care a ficţionalizat eforturile unităţii internaţionale Monuments, Fine Arts, and Archives (MFAA) de a recupera arta furată de nazişti în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Apoi a jucat în fantasticul "Tomorrowland" (2015), despre o misiune de a obţine acces la o civilizaţie utopică, menţionează www.britannica.com

Clooney a făcut din nou echipă cu fraţii Coen pentru comedia hollywoodiană "Ave, Caesar!" (2016), în care a jucat rolul unei vedete de cinema răpite. Personajul său din "Monstrul banilor" (2016) al lui Jodie Foster este un expert în finanţe care este luat ostatic de un fost adept al sfaturilor sale. În 2017, Clooney a regizat şi adaptat un scenariu al fraţilor Coen pentru comedia neagră "Suburbicon", despre o suburbie idilică din anii 1950, unde un episod de fraudă în asigurări ia naştere. A apărut apoi în rolul lui Scheisskopf în "Catch-22" (2019), o adaptare TV în miniserială a romanului lui Joseph Heller. În 2020, a regizat "The Midnight Sky", o dramă SF postapocaliptică în care a jucat rolul unui om de ştiinţă în Arctica. În anul următor, a regizat "The Tender Bar", care se concentrează pe relaţia dintre un barman (Ben Affleck) şi nepotul său; drama a fost bazată pe memoriile lui J.R. Moehringer.

Blockbustere recente, Broadway și noi colaborări

Ulterior, Clooney a jucat alături de Julia Roberts în "Ticket to Paradise" (2022), o comedie romantică despre un cuplu divorţat care încearcă să împiedice nunta fiicei lor. În 2024, a colaborat din nou cu Brad Pitt în comedia de acţiune "Wolfs", în care au jucat rolul unor rivali care trebuie să lucreze împreună. În anul următor, Clooney şi-a făcut debutul pe Broadway, jucând rolul lui Edward R. Murrow în "Good Night, and Good Luck". Piesa, bazată pe filmul din 2005, a încasat 3,3 milioane de dolari într-o singură săptămână, un record de box office pentru o piesă non-muzicală. În plus, Clooney a primit o nominalizare la Premiul Tony pentru interpretarea sa. Clooney a jucat rolul unui star de cinema care se luptă cu o criză de identitate şi cu relaţiile sale interpersonale neglijate în "Jay Kelly" (2025), regizat de Noah Baumbach, în care Adam Sandler a jucat un rol secundar.

A lucrat, de asemenea, ca producător al diverselor programe de televiziune şi filme, inclusiv pentru filmul "Argo" (2012), premiat cu Oscar, arată imdb.com. Ca recunoaştere a carierei sale multiple, a primit premiul Cecil B. DeMille (un Glob de Aur pentru întreaga carieră) în 2015 şi un premiu Kennedy Center Honor în 2022.

După căsătoria sa (1989-1993) cu actriţa Talia Balsam, Clooney a jurat că nu se va recăsători niciodată, iar diversele sale relaţii au devenit subiect de discuţie pentru tabloide. În 2014 s-a căsătorit cu avocata libaneză-engleză Amal Alamuddin. Cuplul a avut doi copii, gemeni, Alexander şi Ella, în 2017. Familia a devenit cetăţeană franceză naturalizată în 2025.