Pentru ca inițiativa susținută de PSD și AUR să treacă, este nevoie de cel puțin 233 de voturi din partea senatorilor și deputaților — pragul care poate duce la demiterea Executivului.

La ce oră se votează moțiunea de cenzură

Dezbaterea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan este programată să înceapă la ora 11:00, urmând ca votul să fie exprimat după încheierea intervențiilor din plen. În practică, asta înseamnă că momentul decisiv este așteptat în a doua parte a zilei, cel mai probabil în cursul după-amiezii.

Cum se desfășoară dezbaterea

Ședința comună a Parlamentului aduce în prim-plan un format strict alocat timpilor de intervenție. Parlamentarii au la dispoziție, în medie, doar câteva secunde fiecare pentru a-și susține punctul de vedere, timpul fiind distribuit proporțional între grupurile parlamentare. De exemplu, PSD ar urma să beneficieze de aproximativ 15 minute cumulate pentru întregul grup.

Guvernul are, însă, un interval mai generos pentru a-și prezenta poziția oficială. Executivul dispune de 30 de minute, în care premierul Ilie Bolojan va răspunde criticilor și va încerca să convingă parlamentarii să respingă moțiunea de cenzură.

Ce urmează după vot

Miza votului este majoră. Dacă moțiunea de cenzură va fi adoptată, Guvernul va fi demis și va rămâne în funcție doar cu atribuții limitate, până la instalarea unui nou cabinet. În schimb, dacă moțiunea nu întrunește numărul necesar de voturi, Executivul își va continua activitatea, însă într-un context politic fragil, fiind nevoit să își consolideze sprijinul parlamentar.

Criticile din moțiune

Textul moțiunii conține acuzații dure la adresa politicilor promovate de Guvern, în special în plan economic și administrativ. Inițiatorii susțin că măsurile adoptate au afectat economia și nivelul de trai și acuză lipsa unei direcții coerente de guvernare. Premierului i se reproșează că „confundă reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația”, formulare care sintetizează tonul general al documentului.

Context politic tensionat

Depunerea moțiunii vine pe fondul ieșirii PSD de la guvernare, decizie care a transformat cabinetul într-un guvern minoritar de facto și i-a accentuat vulnerabilitatea. Documentul a fost citit în plenul reunit al Parlamentului pe 28 aprilie, de către liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Ulterior, PSD a făcut pași succesivi de retragere din Executiv. Pe 29 aprilie, social-democrații au anunțat că își retrag toți reprezentanții din funcțiile guvernamentale, invocând un „act de demnitate” și coerență politică. Decizia a venit după ce, pe 23 aprilie, miniștrii PSD nu au mai participat la ședința de Guvern de la Palatul Victoria.

Criza politică s-a conturat încă din 21 aprilie, când PSD a decis să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Decizia a fost validată intern printr-un vot covârșitor — 97,7% dintre membrii partidului s-au pronunțat în favoarea retragerii sprijinului.

În replică, premierul a catalogat gestul drept „complet greșit și total iresponsabil” și a anunțat că își va continua mandatul. De cealaltă parte, liderul USR, Dominic Fritz, a transmis că partidul său rămâne la guvernare și își menține sprijinul pentru actualul Executiv.

În acest context, votul de astăzi nu este doar o procedură parlamentară, ci un test major pentru direcția politică a României în perioada următoare.