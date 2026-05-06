CNN a relatat că trei persoane aflate la bordul navei de croazieră vor fi evacuate în următoarele ore. Starea pacienţilor este stabilă, iar ei vor fi preluaţi cu aeronave medicale.

Odată nava ajunsă în Insulele Canare, echipele medicale vor examina şi trata toţi pasagerii şi membrii echipajului şi îi vor transfera în ţările lor, se arată în comunicat.

„Organizaţia Mondială a Sănătăţii a explicat că Capul Verde nu este în măsură să desfăşoare această operaţiune”, a declarat Ministerul Sănătăţii.

„Insulele Canare sunt cea mai apropiată locaţie care dispune de capacităţile necesare. Spania are obligaţia morală şi legală de a acorda asistenţă acestor persoane, printre care se află şi mai mulţi cetăţeni spanioli”, se mai arată în comunicat.

Trei persoane, evacuate

Potrivit CNN, care citează Ministerul Sănătăţii din Capul Verde, trei persoane aflate la bordul navei de croazieră afectate de focarul de hantavirus vor fi evacuate în următoarele ore.

Personalul medical din ţară, care a urcat la bordul navei, a evaluat că toate cele trei persoane sunt în stare clinică stabilă. Autorităţile din Capul Verde au declarat că două ambulanţe aeriene vor ajuta la evacuări, una dintre ele aflându-se deja în ţară.

Vestea vine după ce Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a declarat că ar fi putut avea loc o transmitere de la om la om între persoanele aflate la bordul navei. Trei persoane au decedat, iar alte câteva s-au îmbolnăvit.

„Ştim că unele dintre cazuri au avut contact foarte strâns între ele şi, cu siguranţă, nu se poate exclude transmiterea de la om la om, aşa că, din precauţie, aceasta este ipoteza pe care o luăm în considerare”, a declarat reporterilor dr. Maria Van Kerkhove, directoarea OMS pentru pregătirea şi prevenirea epidemiilor şi pandemiilor.

Cu toate acestea, autorităţile sanitare au subliniat că focarul nu reprezintă un risc mai amplu pentru sănătatea publică.

„Riscul pentru publicul larg este scăzut”, a spus Van Kerkhove, subliniind că orice transmitere suspectată de la om la om ar fi avut loc între persoane care au avut contacte foarte strânse, cum ar fi cuplurile căsătorite.

„Acesta nu este un virus care se răspândeşte ca gripa sau ca COVID. Este cu totul altceva”, a precizat medicul.

150 de persoane, blocate la bordul navei

Aproape 150 de persoane, inclusiv 17 americani, rămân blocate pe nava MV Hondius. Nava, operată de compania de turism Oceanwide Expeditions, a părăsit Ushuaia, Argentina, luna trecută, într-o călătorie peste Oceanul Atlantic, oprindu-se pe unele dintre cele mai îndepărtate insule din lume. Dar, pe parcurs, mai mulţi pasageri s-au îmbolnăvit de o boală respiratorie cu evoluţie rapidă, a declarat compania.

Până în prezent au fost identificate şapte cazuri de hantavirus, o boală rară cauzată de obicei de contactul cu urina, fecalele sau saliva rozătoarelor infectate. Două dintre acestea sunt confirmate şi cinci sunt suspecte, a declarat luni OMS.

Un cuplu olandez şi un cetăţean german au decedat, în timp ce un cetăţean britanic rămâne în terapie intensivă în Africa de Sud, deşi Van Kerkhove a spus că starea lui se îmbunătăţeşte.

Dintre cele trei persoane care urmează să fie evacuate, una este ”asociată” cu cetăţeanul german, potrivit operatorului turistic.