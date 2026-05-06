„Având în vedere succesul militar extraordinar” şi „marile progrese înregistrate în vederea unui acord complet şi definitiv cu liderii iranieni”, "Proiectul Libertate (...) va fi suspendat pentru o scurtă perioadă pentru a vedea dacă acordul poate fi finalizat şi semnat”, a scris republicanul pe reţeaua sa Truth Social.

El a precizat că blocada americană a porturilor iraniene - care a intrat în vigoare pe 13 aprilie - este menţinută şi că această pauză a fost decisă „la cererea Pakistanului şi a altor ţări”.

"Proiectul Libertate", menit să permită sutelor de nave blocate în Golf să treacă prin strâmtoare, a fost lansat luni. De asemenea, secretarul de stat american, Marco Rubio a afirmat mai devreme în cursul zilei, că faza ofensivă a conflictului cu Iranul s-a încheiat.