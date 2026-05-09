„Zborul Frontier 4345 a semnalat că a lovit un pieton în timpul decolării”, în jurul orei 23:19 (sâmbătă, 8:19, ora României), a declarat aeroportul într-un comunicat.

Potrivit postului de televiziune ABC News, care citează un oficial sub acoperirea anonimatului, persoana lovită „a suferit cel puţin parţial arsuri de la unul dintre motoare”, iar cel puţin un pasager a suferit răni uşoare.

„Ne oprim pe pistă, tocmai am lovit pe cineva, avem un incendiu la un motor... Era o persoană care traversa pista”, a declarat un pilot controlorilor de trafic aerian, potrivit unei înregistrări audio publicate pe ATC.com.

„Un incendiu de scurtă durată a izbucnit la motor, dar a fost stins rapid” de pompieri, a confirmat aeroportul, care nu a precizat dacă pietonul mai este în viaţă.

Echipele de urgenţă au intervenit la faţa locului şi au transportat pasagerii cu autobuzul până la terminal, a precizat acesta.

„A fost semnalat fum în cabină, iar piloţii au întrerupt decolarea. Pasagerii au fost apoi evacuaţi în siguranţă, pe tobogane, ca măsură de precauţie”, a declarat compania Frontier Airlines pentru CNN.

Aeronava, un Airbus A321, avea 224 de pasageri şi şapte membri ai echipajului, potrivit Frontier.