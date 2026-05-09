Un tren de mare viteză ar putea conecta 39 de orașe din Europa. Destinațiile unde va ajunge

Think tank-ul danez 21st Europe, cu sediul la Copenhaga, propune crearea unei rețele feroviare de mare viteză, denumită Starline, care ar conecta 39 de destinații din Europa – inclusiv orașe din Marea Britanie, Turcia și Ucraina – până în anul 2040.
Potrivit inițiatorilor, noua infrastructură ar funcționa asemenea unui sistem de metrou la scară continentală și ar putea transforma actuala rețea feroviară europeană, descrisă drept „fragmentată, inegală și adesea lentă”.
„Un sistem feroviar cu adevărat integrat nu mai este doar o chestiune de confort, ci o necesitate strategică pentru reziliența Europei în secolul XXI”, se arată în propunere.
Harta orașelor
Pentru a ilustra proiectul, organizația a publicat și o hartă care arată cum cele 39 de orașe – de la Dublin la Kiev și de la Helsinki la Lisabona – ar putea fi conectate prin noua rețea, scrie Greek Reporter.
„Conceput ca un sistem de metrou, Starline schimbă modul în care europenii își percep propriul continent – nu ca pe o colecție de capitale îndepărtate, ci ca pe o rețea unică, rapidă și interconectată, unde fiecare legătură, fie pentru pasageri, fie pentru mărfuri, este ușor accesibilă”, mai spun autorii proiectului.
22.000 de kilometri de cale ferată și viteze de până la 400 km/h
Rețeaua Starline ar urma să aibă o lungime totală de aproximativ 22.000 de kilometri, iar trenurile ar circula cu viteze cuprinse între 300 și 400 km/h, fiind cu aproximativ 30% mai rapide decât infrastructura rutieră și feroviară existentă.
Asta ar însemna, de exemplu, că traseul Helsinki – Berlin ar putea fi parcurs în puțin peste cinci ore, în loc de o zi întreagă, cât durează în prezent.
De asemenea, conexiunea Kiev – Berlin, care în prezent presupune o călătorie de noapte, ar deveni una rapidă și predictibilă, iar ruta Milano – München, considerată acum lentă și complicată, s-ar transforma într-o legătură frecventă între două centre economice importante.
Fără clase, dar cu zone dedicate
Un alt element inovator al proiectului este modul în care vor fi organizate garniturile. În locul claselor tradiționale, vagoanele vor fi împărțite în zone adaptate diferitelor nevoi – spații liniștite pentru lucru, compartimente pentru familii sau zone dedicate relaxării.
Stațiile ar urma să fie construite în apropierea marilor orașe și conectate direct la sistemele locale de transport public.
Potrivit 21st Europe, rețeaua ar urma să fie finanțată public și operată de companii feroviare naționale autorizate. Inițiatorii sunt convinși că proiectul ar avea succes în rândul călătorilor europeni.
„Dorința pentru călătorii deschise și accesibile este clară. Cu toate acestea, în prezent, transportul transfrontalier rămâne fragmentat, lent și costisitor”, susțin autorii propunerii.