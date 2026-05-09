Un tren de mare viteză ar putea conecta 39 de orașe din Europa. Destinațiile unde va ajunge

Think tank-ul danez 21st Europe, cu sediul la Copenhaga, propune crearea unei rețele feroviare de mare viteză, denumită Starline, care ar conecta 39 de destinații din Europa – inclusiv orașe din Marea Britanie, Turcia și Ucraina – până în anul 2040.

Potrivit inițiatorilor, noua infrastructură ar funcționa asemenea unui sistem de metrou la scară continentală și ar putea transforma actuala rețea feroviară europeană, descrisă drept „fragmentată, inegală și adesea lentă”.

„Un sistem feroviar cu adevărat integrat nu mai este doar o chestiune de confort, ci o necesitate strategică pentru reziliența Europei în secolul XXI”, se arată în propunere.

Harta orașelor

Pentru a ilustra proiectul, organizația a publicat și o hartă care arată cum cele 39 de orașe – de la Dublin la Kiev și de la Helsinki la Lisabona – ar putea fi conectate prin noua rețea, scrie Greek Reporter.

„Conceput ca un sistem de metrou, Starline schimbă modul în care europenii își percep propriul continent – nu ca pe o colecție de capitale îndepărtate, ci ca pe o rețea unică, rapidă și interconectată, unde fiecare legătură, fie pentru pasageri, fie pentru mărfuri, este ușor accesibilă”, mai spun autorii proiectului.