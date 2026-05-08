Vorbind alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Chișinău, Kallas a declarat că noua propunere ar extinde semnificativ asistența militară susținută de UE, în contextul presiunilor tot mai mari generate de invazia Rusiei în Ucraina vecină.

„Prin Facilitatea Europeană pentru Pace, am oferit deja asistență în valoare de 200 de milioane de euro”, a spus Kallas. „Voi propune, de asemenea, statelor membre să dubleze finanțarea EPF la 120 de milioane de euro anual. Aceasta ar fi cea mai mare măsură de asistență EPF acordată vreodată unei țări beneficiare, după Ucraina.”

Orice majorare necesită aprobarea statelor membre ale UE, care s-au contrazis ani la rând asupra acestui mecanism extrabugetar de finanțare a asistenței militare. Premierul ungar în exercițiu, Viktor Orbán, a blocat mult timp eforturile de deblocare a fondurilor pentru rambursările EPF, iar în trecut și Franța și Germania au ridicat obiecții tehnice.

Kallas a prezentat majorarea fondurilor ca parte a unui efort mai amplu de consolidare a rezilienței Republicii Moldova în fața presiunilor Rusiei. „Republica Moldova rămâne prinsă în războiul hibrid al Rusiei”, a declarat ea, făcând referire la atacurile asupra infrastructurii energetice și la incursiunile repetate ale dronelor rusești în spațiul aerian moldovean.

Un nou sistem radar finanțat de UE a ajuns deja în țară, a adăugat Kallas, contribuind la îmbunătățirea capacității de detectare a dronelor rusești în apropierea frontierelor.

Propunerea privind EPF ar consolida semnificativ relația de apărare dintre UE și Chișinău. În 2024, Republica Moldova a devenit prima țară din afara UE care a semnat un parteneriat de securitate și apărare cu blocul comunitar.

„Republica Moldova aparține deja comunității europene”, a declarat Kallas vineri, adăugând că Bruxelles va găzdui în curând un al doilea summit UE–Republica Moldova, deși data nu a fost încă anunțată.