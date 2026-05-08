Acesta este al cincilea proiectil exploziv depistat de la începutul anului în judeţul Giurgiu.

"ISU Giurgiu a fost alertat vineri, de un cetăţean din localitatea Iepureşti, care a sunat la 112 după ce, în timpul efectuării unor lucrări agricole în gospodărie, a identificat un element de muniţie. La faţa locului s-au deplasat pirotehnicienii din cadrul ISU Giurgiu, un echipaj de poliţie de la Secţia Rurală nr. 4 Ghimpaţi şi unul de poliţie locală. Specialiştii ISU au constatat că este vorba despre un proiectil exploziv, calibrul 75 de milimetri", se arată într-un comunicat de presă, transmis vineri de reprezentanţii ISU Giurgiu.

Muniţia a fost ridicată şi transportată în siguranţă, urmând să fie distrusă de specialiştii pirotehnicieni.

"Muniţia neexplodată este foarte periculoasă şi, de aceea, oamenii trebuie să ştie ce să facă atunci când găsesc obiecte metalice ce seamănă cu proiectile, grenade, bombe, cartuşe sau altele asemănătoare. În primul rând, nu trebuie să le atingă sau să le lovească, indiferent dacă sunt parţial îngropate în pământ sau se află la suprafaţă", a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al ISU Giurgiu, Nicoleta Beianu.

Potrivit reprezentantei ISU, acesta al cincilea proiectil descoperit de la începutul anului pe raza judeţului.