Potrivit presei spaniole, peste 20 de persoane ar fi părăsit nava, înainte de primul deces și toți s-au întors în țările natale - fie Australia, Statele Unite sau diverse state europene.

Trei pasageri - doi care prezentau simptome și un bărbat asimptomatic - au fost evacuați miercuri de pe vas. Celelalte persoane aflate la bord nu au semne de boală, a declarat ministrul Sănătății din Spania.

Nava se îndreaptă spre Insulele Canare - deși liderul acestei comunități autonome spaniole se opune acostării vasului în arhipelag. În total, 8 cazuri de infectare au fost confirmate ori sunt supectate.

Vasul de croazieră Hondius (Hon-DIUS), cu 150 de oameni la bord, a pornit spre Insulele Canare. Pe tot parcursul călătoriei, pasagerii vor rămâne în izolare, în propriile cabine.

Autoritățile de la Madrid au dat asigurări că vasul va acosta într-un port cu mai puțină activitate din Tenerife, sâmbătă, și nu va pune în pericol siguranța populației de pe insulă.

Mónica García, ministrul sănătății din Spania: „Debarcarea va avea toate garanțiile de securitate necesare. Atât îngrijirea medicală, cât și transferurile vor fi efectuate în spații și mijloace de transport special echipate, evitând orice contact cu populația locală. Toți străinii vor fi repatriați prin intermediul Mecanismului European de Protecție Civilă”.

Miercuri, doi pacienți infectați cu hantavirus au fost evacuați de pe vas și apoi transportați cu avionul în Țările de Jos. E vorba de un olandez de 41 de ani și de un britanic de 56 de ani - cel din urmă e medicul de pe navă. Starea amândurora e gravă, dar stabilă.

Dr. Marie Roseline Belizaire, WHO Emergency Preparedness and Response: „Pentru hantavirus nu avem în prezent un tratament exact. Asigurăm îngrijiri simptomatice pentru pacient”.

A fost evacuat și un german în vârstă de 65 de ani, care vă fi dus la un spital din Dusseldorf.

Prof. Dr. Torsten Feldt, Head of the Department of Tropical Medicine, University Hospital Düsseldorf: „Vom primi o persoană care a avut contact cu un individ infectat - cu alte cuvinte, o persoană cu risc - care, din câte știm noi, este asimptomatică”.

Trei oameni - un cuplu olandez și o femeie din Germania - au murit, din cauza infecției.

Hantavirusul este transmis la oameni în principal prin inhalarea particulelor din aer provenite din excremente, urină sau salivă de la rozătoare infectate. Însă varianta depistată la bordul vasului de croazieră - întâlnită în țări precum Argentina și Chile - se poate transmite și de la om la om, în caz de contact apropiat.

Prof. Dr. Torsten Feldt, Head of the Department of Tropical Medicine, University Hospital Düsseldorf: „Nu numai că este o tulpină mai periculoasă, cu simptome mai severe și o rată a mortalității mai ridicată, dar este și singurul subtip de virus care poate fi transmis de la o persoană la alta”.

Reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății insistă că publicul larg nu este în pericol.

Maria Van Kerkhove, WHO epidemiologist: „Riscul pentru publicul larg este scăzut. Uneori oamenii au impresia că este vorba despre următoarea epidemie de COVID. Vreau doar să-i asigur că este ceva diferit”.

Autoritățile sanitare din Europa și Africa încearcă să dea de urma pasagerilor care au debarcat în prima parte a voiajului. Vasul a plecat pe 1 aprilie din America de Sud și a inclus opriri în Antarctica și unele insule izolate din Atlantic.

Potrivit publicației spaniole El Pais, care citează un fost pasager de pe vas, 23 de persoane au debarcat pe Insula Sfânta Elena, pe 22 aprilie. Această sursă transmite că e vorba de cetățeni din mai multe țări: Australia, Taiwan, Marea Britanie sau Statele Unite, care s-au întors acasă.

Se fac verificări și în Africa de Sud, unde doi pasageri infectați au fost debarcați. Unul a murit și altul este spitalizat. Autoritățile au identificat 62 de oameni - personal medical, dar și angajați din port și de pe aeroport - care au fost expuși. 42 au fost testați, iar rezultatele au fost negative.

Pe de altă parte, surse din cadrul autorităților argentiniene spun că doi olandezi ar fi contractat virusul în timp ce au observat păsări, în apropierea unei gropi de gunoi, în sudul extrem al Argentinei. Teoria este că ulterior au adus virusul la bordul navei.