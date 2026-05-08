„Având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană înaltă și propagării, INHGA a emis Codul galben”, anunță, vineri, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

Codul galben este valabil în intervalul 8 mai, ora 14:00 – 9 mai, ora 12:00, și vizează județele Botoșani, Iași, Neamț, Vaslui, Vrancea și Buzău.

În cel de-al doilea interval, 9 mai, ora 03:00 – 9 mai, ora 12:00, vor fi afectate râuri din județele Gorj, Sibiu, Vâlcea, Dolj, Argeș, Olt și Teleorman.

„Fenomenele vizate constau în scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, și creșteri de debite și niveluri, existând probabilitatea depășirii cotelor de atenție”, precizează hidrologii.

Pentru siguranța populației, specialiștii recomandă evitarea deplasărilor în apropierea râurilor și a traversării zonelor inundabile.

Meteorologii anunță instabilitate atmosferică accentuată în mai multe zone ale țării, până duminică dimineață. Se vor înregistra precipitații însemnate cantitativ, vânt și descărcări electrice. Vineri, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Carpații Orientali și Meridionali, este cod galben.