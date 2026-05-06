Anunțul a fost făcut miercuri site-ul de știri Axios, citând doi oficiali americani și două surse puse la curent cu evoluțiile situației din Orientul Mijlociu, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

SUA așteaptă răspunsuri iraniene la câteva puncte cheie în următoarele 48 de ore, potrivit Axios, care subliniază că nu s-a convenit nimic, dar precizează că părțile sunt mai aproape ca niciodată de un acord de la începutul războiului.

Pe lângă alte prevederi, acordul ar implica angajarea Iranului la un moratoriu privind îmbogățirea uraniului, iar SUA s-ar angaja la ridicarea sancțiunilor și deblocarea a miliarde de dolari în fonduri iraniene înghețate. De asemenea, scrie Axios, ambele părți vor ridica restricțiile privind tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz.

Reuters menționează că nu a putut confirma informațiile difuzate de Axios. Departamentul de Stat al SUA și Casa Albă nu au răspuns imediat unei solicitări de a comenta informația.