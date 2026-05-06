Cotaţia petrolului Brent a coborât cu 3,45%, spre 110,5 dolari pe baril, iar petrolul american a pierdut 4%, ajungând în jurul valorii de 102 dolari, după creşterile puternice din ziua precedentă.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat că situaţia nu a escaladat la nivelul reluării operaţiunilor militare majore, iar şeful Statului Major, Dan Caine, a precizat că atacurile Iranului rămân ”sub pragul” unui conflict extins.

În paralel, SUA încearcă să restabilească navigaţia prin Strâmtoarea Ormuz, unde două nave comerciale americane au tranzitat recent, însoţite de distrugătoare ale marinei.

Totuşi, tensiunile rămân ridicate. Preşedintele Donald Trump a avertizat că orice atac asupra navelor americane va fi sancţionat dur, în timp ce oficialii iranieni susţin că nu există o soluţie militară pentru criza actuală.

Deşi stocurile globale de petrol nu au atins niveluri critice, ritmul de scădere şi distribuţia inegală a resurselor ridică îngrijorări privind eventuale penurii regionale, în special pentru produse rafinate precum combustibilul pentru avioane.

Directorul general al Chevron, Mike Wirth, a avertizat că problema nu mai ţine doar de preţuri, ci şi de disponibilitatea efectivă a combustibilului, ceea ce ar putea afecta lanţurile de aprovizionare în următoarele săptămâni.