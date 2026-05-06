Experții spun că ideea nu este atât de fantezistă pe cât ar putea părea. Mai multe țări, inclusiv SUA, au o istorie de utilizare a delfinilor în zone de conflict, deși nu ca arme.

„Nu pot confirma sau infirma dacă avem delfini kamikaze, dar pot confirma că ei nu au”, a spus Hegseth la conferința de presă, folosind termenul „kamikaze” - piloții japonezi care și-au aruncat în mod deliberat avioanele asupra țintelor lor în cel de-al Doilea Război Mondial, arată CNBC.

Comentariile lui Hegseth au fost o replică la informațiile din spațiul public pe această temă. The Wall Street Journal scria pe 30 aprilie că oficialii iranieni au declarat că Iranul ar putea folosi „delfini purtători de mine” pentru a ataca navele de război americane.Totuși, nu este clar dacă Iranul are această capacitate.

Biroul de Informații al Marinei SUA a refuzat să dea informații pe această temă, arată sursa citată.

Începând din 1959, Programul pentru mamifere marine al Marinei SUA a antrenat delfini cu bot gros și lei de mare californieni pentru a detecta mine și alte amenințări subacvatice, pentru a efectua misiuni de supraveghere, precum și pentru a localiza și recupera obiecte pe mare, potrivit Centrului Naval de Război Informațional din Pacific, un laborator de cercetare și inginerie al Marinei SUA.

„Delfinii au fost folosiți în exerciții [militare] peste tot în lume”, a spus Scott Savitz, inginer senior la think tank-ul de politică globală Rand Corporation și expert în contramăsuri împotriva minelor.

În timpul Războiului din Vietnam, Marina a antrenat delfini pentru a detecta înotători și scafandri care încercau să acceseze instalații militare, a spus Savitz. Mamiferele au jucat, de asemenea, un „rol cheie” în detectarea și îndepărtarea minelor navale din portul Umm Qasr în timpul Războiului din Irak din 2003, a spus el.

Delfinii și leii de mare sunt „excepționali” în detectarea obiectelor subacvatice, a spus Savitz. Leii de mare sunt folosiți în mod obișnuit pentru a localiza și recupera obiecte în ape „aglomerate” datorită vederii lor subacvatice excelente, a spus el, în timp ce delfinii folosesc ecolocația, sau biosonarul, pentru a căuta mine navale în apele deschise.

Conform Centrului Naval de Război Informațional din Pacific, biosonarul delfinilor este adesea mai precis decât sonarul electronic. Aceștia „nu numai că pot localiza obiecte, ci le pot și diferenția cu o ușurință mai mare decât aparatele pe care am reușit să le dezvoltăm în acest scop”, a afirmat Savitz.

Marina sovietică a antrenat, de asemenea, delfini pentru apărare în timpul Războiului Rece, deși unitatea a fost transferată în Ucraina după căderea Uniunii Sovietice, potrivit unui raport NPR din 2022, care citează o analiză a U.S. Naval Institute News. Armata rusă ar fi reluat programul său cu delfini după ce a confiscat delfinii de apărare ai Ucrainei în 2014, în timpul anexării Crimeii. În 2022, imaginile din satelit au identificat două țarcuri pentru delfini în portul Sevastopol, a constatat analiza.

„Provocarea” reprezentată de utilizarea delfinilor în scopuri militare

Experții afirmă că utilizarea delfinilor în operațiuni militare ridică întrebări complexe — nu doar cu privire la faptul dacă țări precum Iranul dețin animale marine dresate, ci și dacă au dezvoltat expertiza necesară pentru a lucra eficient cu acestea.

„Este o provocare pentru oameni să învețe cum să lucreze cel mai bine cu capacitățile delfinilor”, a spus Savitz.

Întrebarea nu este „dacă iranienii ar putea sau nu să aibă animale fizice cu un anumit nivel de dresaj, ci dacă iranienii s-au antrenat ei înșiși” pentru a lucra cu delfinii, a spus el.

Situația din Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz a fost blocată în mare parte pe durata războiului, iar duminică, președintele Donald Trump a anunțat „Proiectul Libertate”, o operațiune menită să elibereze navele blocate în strâmtoare de la începutul conflictului. Hegseth a caracterizat noua misiune ca fiind „separată și distinctă de Operațiunea Epic Fury”, denumirea dată de administrație războiului început de SUA și Israel pe 28 februarie. El a afirmat că forțele americane nu vor fi nevoite să intre în apele teritoriale sau în spațiul aerian al Iranului pentru a desfășura operațiunea.

Noile atacuri din această săptămână în această cale navigabilă cheie au reaprins temerile că impactul asupra economiei globale se va agrava. Deși încetarea focului între SUA și Iran rămâne oficial în vigoare, Iranul a atacat Emiratele Arabe Unite, iar SUA au declarat că au scufundat luni nave iraniene în strâmtoare.

„În acest moment, încetarea focului se menține cu siguranță, dar vom urmări situația foarte, foarte atent”, a spus Hegseth.