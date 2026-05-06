În România, în perioada 2023-2026 s-au înregistrat 15 cazuri de infecţie cu hantavirus. Specialiştii afirmă că infecţia se transmite în special prin expunerea la excrementele de rozătoare - inhalarea aerosolilor din excrementele uscate, prin inoculare conjunctivală şi prin leziuni ale pielii sau muşcătura de rozătoare.

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a transmis aceste precizări în contextul informaţiilor apărute în spaţiul public referitoare la cazurile de infecţie cu hantavirus raportate la bordul unei nave de croazieră care navighează în Oceanul Atlantic.

Potrivit sursei citate, infecţia cu hantavirus este o zoonoză (boală care se transmite de la animale la oameni) transmisă în principal prin expunerea la excreţiile rozătoarelor infectate. Omul se poate contamina prin inhalarea aerosolilor din excrementele uscate, prin inoculare conjunctivală şi prin leziuni ale pielii sau muşcătura de rozătoare.

”În prezent, riscul pentru populaţia generală din Europa din cauza acestui focar este considerat foarte scăzut, având în vedere că la bord se implementează măsuri adecvate de prevenire şi control al infecţiilor şi că hantavirusurile nu se transmit de la om la om”, a subliniat INSP.

Cum poate fi depistat un caz suspect

În România, supravegherea infecţiei cu hantavirus este realizată la nivel regional, prin sistemul naţional de supraveghere a bolilor transmisibile coordonat de Institutul Naţional de Sănătate Publică, în 8 judeţe: Bacău, Botoşani, Iaşi, Vaslui, Vrancea, Suceava, Neamţ, Galaţi.

Conform metodologiei INSP, un caz suspect este definit prin asocierea febrei acute cu afectare renală şi/sau manifestări hemoragice, în context epidemiologic sugestiv. Confirmarea se face prin evidenţierea anticorpilor specifici sau prin alte metode de laborator.

Reprezentanţii instituţiei au menţionat că, în perioada 2023-2026, în România s-au înregistrat 15 cazuri de infecţie cu hantavirus (4 în anul 2023, 3 în anul 2024, 7 în anul 2025 şi un caz, în acest an, până în prezent).

”Eliminarea sau minimizarea contactului cu rozătoarele este cea mai bună modalitate de a preveni infecţia”, a arătat INSP.

Nava Hondius se află în centrul unei crize sanitare internaţionale încă de sâmbătă, când agenţia de sănătate a ONU a fost informată că trei pasageri au decedat, iar cauza suspectată este hantavirusul – o boală rară care se transmite de obicei de la rozătoare infectate, prin urină, excremente şi salivă.