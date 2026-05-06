Pentru a da o șansă negocierilor, Trump a spus că Statele Unite vor suspenda temporar operațiunea de ghidare a navelor blocate în Strâmtoarea Ormuz. La rândul lor, Gardienii Revoluției au făcut un anunț despre traversarea sigură și stabilă a zonei, dacă vor înceta amenințările agresorilor.

Washingtonul vorbește despre un posibil memorandum cu Iranul

Potrivit presei americane, care citează oficiali, Casa Albă consideră că este aproape de un memorandum de înțelegere cu Iranul privind încheierea războiului.

Acest memorandum ar fi un document în 14 puncte care ar putea stabili un cadru pentru negocieri nucleare detaliate. Printre prevederile menționate se numără suspendarea îmbogățirii uraniului de către Iran, ridicarea sancțiunilor și restabilirea tranzitului liber prin Strâmtoarea Ormuz.

Nic Robertson, CNN: „Președintele Trump vrea pur și simplu să ajungă la masa negocierilor pentru a discuta aceste probleme. Iar ceea ce încearcă toată lumea să facă este să simplifice aceste chestiuni, să le reducă la una singură sau la trei-patru aspecte foarte mici asupra cărora se poate cădea de acord, astfel încât moderații de la Teheran să poată ajunge efectiv la masa negocierilor și să discute față în față pentru a avansa subiectele mai spinoase.”

La trei zile după ce lansa așa-numitul Proiect al libertății – adică o operațiune de escortare în siguranță a navelor prin Strâmtoarea Ormuz – Donald Trump a anunțat o pauză temporară.

Asta pentru a vedea dacă un acord cu Iranul „poate fi finalizat”, spune Trump, care a subliniat însă că blocada asupra porturilor iraniene continuă.

Teheranul promite „traversare sigură” după eliminarea amenințărilor

Și Teheranul pare să ia măsuri în direcția redeschiderii Strâmtorii Ormuz. Gardienii Revoluției afirmă că o „trecere sigură și stabilă” prin această rută maritimă va fi asigurată „după neutralizarea amenințărilor agresorilor”, ceea ce pare o referire la decizia președintelui Trump.

Comunicatul face referire însă, misterios, la noi protocoale puse în aplicare.

Donald Trump, președintele SUA: „Sunt foarte mândri, dar ar trebui să fluture steagul alb al capitulării. (Iranienii) joacă la cacealma, dar vor să încheie o înțelegere.”

După ce a numit conflictul militar cu Iranul un „mini-război” sau o „mică excursie”, Trump s-a răzgândit.

Donald Trump, președintele SUA: „Suntem într-o mică încăierare pe plan militar. O numesc „încăierare” pentru că Iranul nu are nicio șansă.”

Răspunsuri ironice de la Casa Albă

Reporter: „Ce ar trebui să facă iranienii ca să încalce armistițiul?”

Donald Trump, președintele SUA: „Ei bine, veți afla, pentru că vă voi spune. Ei știu ce trebuie să facă și, mai important, știu și ce nu trebuie să facă. Știți, ei trag din bărcuțe cu niște suflători de boabe de mazăre (arme slabe). Pentru că nu mai au nave mari de război. Marina lor este formată din... eu le spun „bărcuțe”, nu?”

Pete Hegseth, oficial american: „Bărci rapide sau bărci mici.”

Pe platforma sa de comunicare, președintele Trump spune că războiul cu Iranul și blocada navală ar putea fi încheiate printr-un acord. Însă amenință cu reluarea și intensificarea bombardamentelor dacă Teheranul nu acceptă o înțelegere.

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA: „Operațiunea „Furia Epică” s-a încheiat. Ne-am atins obiectivele acestei operațiuni. Nu vom mai ataca decât dacă suntem atacați.”

Tensiuni în Strâmtoarea Ormuz

Între timp, ministrul iranian de externe a fost în vizită la Beijing, iar gazdele i-au transmis că războiul americano-iranian este ilegitim și trebuie să se încheie. Săptămâna viitoare, președintele Trump se va întâlni cu omologul său chinez Xi Jinping, tot la Beijing.

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA: „Sper ca chinezii să-i spună ceea ce trebuie să audă. Acești oameni au blocat o cale navigabilă internațională. Strâmtoarea Ormuz nu aparține Iranului. Nu au dreptul să o închidă, să arunce în aer nave și să planteze mine. Ei asta au făcut. Întreaga lume ar trebui, de altfel, să se implice în a face ceva în această privință. Nu ar trebui să fim doar noi.”

Optimismul tot mai mare privind un posibil acord între Statele Unite și Iran a determinat o scădere accentuată a prețului petrolului.