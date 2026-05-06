Incertidudinea din această perioadă nu face bine economiei, spun, specialiștii. Și ne putem aștepta la scumpiri după deprecierea leului.

Corespondent ProTV: „Euro a ajuns la cea mai mare valoare de până acum. Potrivit cursului publicat de Banca Națională a României, a trecut de 5 lei și 26 de bani. Față de începutul săptămânii trecute, creșterea este de aproape 3,5%. Este o depreciere a leului mare, într-un timp scurt, deși BNR a folosit rezervele valutare în încercarea de a tempera această evoluție”.

Doar în aprilie, rezervele au scăzut cu peste 2 miliarde de euro, în încercarea de a apăra leul.

Christian Năsulea, profesor de economie, Universitatea București: „E foarte clar pentru oamenii de la BNR că în momentul în care se depășește un anumit punct, vom fi în situația de a nu mai putea readuce lucrurile sub control. Amplitudinea fenomenului este deja prea mare astfel încât să aibă sens să folosească și mai multe rezerve în așa fel încât să evite o depreciere a leului care este în esență inevitabilă într-un astfel de context”.

Cererea de euro a fost mare, semn că unele companii sau oameni cu economii în lei și-au schimbat rezervele în valută pentru se proteja de viitoare creșteri. La bănci, diferențele între cursul publicat sunt mari. Un euro de vinde de la 5,28, la 5,36 de lei. La cumpărare, moneda europeană este între 5,18 și 5,15 lei.

Lucrurile stau diferit însă la unele case de schimb valutar din cartiere. În zona Obor, din Capitală, euro se vinde chiar și sub 5,24 lei, adică mai puțin decât cursul oficial publicat de BNR de 5,26.

„Foarte mult a crescut. Pe toată lumea afectează”

Jebriny Bakri, casă de schimb valutar: „Noi vindem mai puțin decât ce este oficialul la BNR, pentru că nu sunt lei în piață. Toată lumea a venit cu valută, schimbă euro, dolari tot în lei și e criză în lei acum”.

Cei care au venit cu valută să schimbe în lei, au avut un câștig față de zilele trecute.

”Eu fiind în vizită pe meleaguri românești sunt obligat să schimb, nu am niciun venit românesc. E adecvat la tot ce se întâmplă cursul valutar”.

”Din dolari în lei, și mă bucur foarte mult pe urma aceasta. Am fost plecat și acum îmi schimb banii”.

În schimb, pierd din cauza deprecierii leului cei care cumpără bunuri în euro, care acum sunt mai scumpe dar și cei care au rate.

„Foarte mult a crescut. Pe toată lumea afectează, cei care au și rate la bancă”.

Totul depinde acum de ce va face noul Executiv. Economiștii spun că reducerea deficitului și atragerea fondurilor europene ar trebui să fie priorități pentru calmarea efectelor din economie.