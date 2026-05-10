În cursul unei conferinţe de presă la Nairobi, preşedintele francez a declarat că păstrează „această poziţie”, care este de a se opune „oricărei blocade din partea oricui”, americană sau iraniană, şi că „respinge impunerea unei taxe din partea oricui”, cu scopul de a „permite libertatea de navigaţie”.

Macron spune că Franţa nu a pregătit o intervenţie militară

El a răspuns astfel Iranului, care a ameninţat duminică cu un „răspuns decisiv şi imediat” în cazul unei desfăşurări franceze şi britanice în Strâmtoarea Ormuz, după anunţul făcut de Paris şi de Londra privind trimiterea unor nave militare în regiune.

„Nu s-a pus niciodată problema unei desfăşurări, ci doar de a fi pregătiţi pentru asta”, a insistat Emmanuel Macron.

„Noi am construit o misiune ad hoc, copilotată împreună cu britanicii, care a reunit 50 de ţări şi organizaţii internaţionale pentru a permite, într-un mod coordonat cu Iranul şi prin dezescaladarea situaţiei cu toate ţările din regiune şi cu SUA, de a asigura cât mai repede condiţiile care să ne permită reluarea traficului maritim”, în special pentru transportul de îngrăşăminte, hrană şi hidrocarburi, a explicat el.

Franţa spune că Africa este afectată de blocada din Ormuz

În a doua zi a turneului său în Africa, preşedintele francez a subliniat că „întregul continent african este în prezent victima blocadei” asupra strâmtorii prin care tranzitează, în mod obişnuit, o mare parte din petrolul exportat din Orientul Mijlociu.

Franţa a anunţat săptămâna trecută că portavionul său Charles-de-Gaulle a străbătut Canalul Suez pentru a fi pregătit în cazul viitoarei puneri în practică a acestei misiuni.