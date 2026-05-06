Alte peste 1.500 de vapoare şi peste 20.000 de marinari rămân blocaţi în continuare în Golful Persic.

În prima zi a operaţiunii, amiralul Brad Cooper, comandantul Comandamentului Militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), anunţa că nave din 87 de ţări sunt blocate în Golful Persic şi că Statele Unite au contactat „zeci de nave şi companii maritime pentru a încuraja reluarea traficului”.

Marţi, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, anunţa că două nave comerciale au traversat Strâmtoarea Ormuz — sub protecţie americană.

Ele au urmat un culoar maritim deminat de către roboţi navali, preciza el.

O navă Maersk a trecut „fără incidente”

Una dintre aceste nave este Alliance Fairfax, care aparţine flotei gigantului danez Maersk, care naviga sub pavilion american.

Potrivit armatorului, această navă comercială, „exploatată de Farrell Lines, Inc., o filială a transportatorului american Maersk Line Limited (MLL)”, a traversat Strâmtoarea Ormuz şi a părăsit Golful Persic la 4 mai.

Maersk a anunţat că tranzitul acestei nave de tip ro-ro, care era „însoţită de mijloace militare americane”, s-a desfăşurat „fără incidente”.

Alliance Fairfax se afla în Golful Persic de la începutul Războiului din Iran, la 28 februarie, unde a rămas blocată.

CENTCOM nu a precizat numele celei de a doua nave.

Abia lansată, această operaţiune de escortare a fost întreruptă brutal.

Iranul ameninţa cu o „ripostă fermă” navele care încercau să traverseze strâmtoarea — pe altă cale decât cea impusă de către Teheran.

„Orice deturnare a unei nave către alte rute este periculoasă”, ameninţau marţi Gardienii Revoluţiei.

Luni, potrivit CENTCOM, forţe americane au doborât rachete şi drone iraniene care au vizat nave comerciale pe care marina americană le escorta prin Strâmtoarea Ormuz.

Şase vedete iraniene care ameninţau aceste nave au fost distruse de către Statele Unite.

Project Liberty implica o desfăşurare de mijloace militare importante, inclusiv „distrugătoare lansatoare de rachetă, peste 100 de avioane cu bază pe uscat şi pe mare, platforme fără pilot multidronă şi 15.000 de militari”, potrivit unui comunicat postat duminică seara pe X.

Obiectivul fluidizării traficului şi securizării Strâmtorii Ormuz era departe de a fi atins miercuri.

Marţi seara, un portcontainer aparţinând CMA-CGM, care naviga sub pavilionul Maltei, a fost ţinta unui atac în zonă.

Ziarul francez Le Parisien dezvăluie că această navă era escortată de către americani în strâmtoare.

Peste 1.600 de nave rămân blocate, iar circulaţia este aproape oprită în Strâmtoarea Ormuz, care, înainte de război, era traversată zilnic de 130 de nave.