În multe orașe, oamenii s-au bronzat în parcuri ori s-au răcorit la fântânile arteziene.

Primele zile din această săptămână au arătat ca un weekend de vară. La Iași au fost 28 de grade Celsius, iar zeci de studenți spanioli s-au distrat în campusul Universității Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.

Echipați cu costume de baie și o minge de volei, fetele și băieții au sărit în fântâna arteziană ori s-au bronzat relaxați, pe margine.

Student Spania: „Ne distrăm. Nu avem piscine, așa că intrăm aici. E prea cald afară!”

În parcuri, oamenii s-au întins pe iarbă, la soare. Căldura a venit în forță, dintr-odată.

Cuplu: „Este foarte, foarte cald, deși este primăvară, putem spune că se simte ca și cum ar fi o temperatură de vară”.

Și terasele au fost pline.

În vestul țării și în nordul Moldovei a fost cel mai cald. La Arad, mulți s-au relaxat în apropierea bazinelor. Iar în Timișoara, oamenii au ieșit în parcuri sau pe malul Begăi.

Căldura nu a adus doar bucurie. În jumătate de țară este secetă și pământul este tare ca piatra. Crăpăturile din lanurile de grâu măsoară, în unele locuri, chiar și 40 de centimetri adâncime. Un fermier a umplut o stropitoare de 14 litri cu apă și a turnat-o într-un crater. Pământul a înghițit-o imediat.

Alexander Degianski, fermier: „Astea sunt crăpături de speriat și în luna august, darămite în luna mai. Acum grâul putea fi smuls din rădăcină, acum nu se poate, în mod clar, e beton pământul.”

În Cluj-Napoca, căldura a favorizat apariția unei invazii de căpușe, dezmorțite după iarna prelungită.

Elena Cărăvan, medic veterinar: „Anul trecut cred că am avut undeva la 20-30 de cazuri, iar anul acesta avem deja 20-30 de cazuri și e abia luna mai”.

Pe 1 mai, temperaturile maxime din marile orașe erau între 12 și 18 grade. Acum au fost între 18 și 29. Temperaturile maxime normale pentru această perioadă ar fi fost între 17 și 22.

Cosmina Apetroaie, meteorolog: „Vorbim despre avansul unei mase de aer tropical în zona țării noastre, ce a condus la o creștere considerabilă a temperaturilor, chiar spre 29 de grade în partea de vest și în nordul Moldovei.”

Potrivit meteorologilor, de vineri, căldura va scădea în intensitate, astfel că temperaturile maxime vor fi între 20 și 25 de grade.