Doi părinți din Spania nu și-au lăsat copiii să iasă din casă timp de patru ani. Starea deplorabilă în care au fost găsiți

Înaintea procesului cuplului, procurorii au dezvăluit cât de îngrozitoare era situația de viață a copiilor: „Familia Steffen i-a închis pe minori în casa lor și i-a izolat complet de restul lumii, refuzându-le contactul cu alte persoane atât fizic, cât și prin alte forme de comunicare. Copiii nici măcar nu-și cunoșteau rudele sau alte persoane în afară de părinții lor. Nu au ieșit niciodată afară, nici măcar în grădina casei lor, timp de aproape patru ani, din cauza fricii nefondate pe care o avea acuzatul și pe care le-a insuflat-o copiilor, că ar putea fi infectați cu ceva. Acuzatul nu și-a înscris niciodată copiii la școală în Spania, iar aceștia au învățat singuri sau cu ajutorul părinților, astfel încât copiii mai mici, în vârstă de opt ani când au fost găsiți, nu știau să citească sau să scrie. În plus, copiii nu au beneficiat de niciun fel de monitorizare medicală: ultima dată când au fost la medic a fost în 2019, iar acuzații erau cei responsabili de diagnosticarea și tratarea problemelor lor atunci când acestea apăreau. Aveau o cantitate mare de medicamente acasă, achiziționate fără rețeta medicală necesară. În plus, copiii aveau și probleme cu controlul vezicii urinare și al intestinului, cauzate de utilizarea prelungită și necorespunzătoare a scutecelor. Locuința era într-o stare precară, cu o lipsă semnificativă de igienă și cantități mari de gunoi și murdărie acumulate în diverse camere. În plus, mobilierul era inadecvat pentru a satisface nevoile copiilor: gemenii dormeau în pătuțuri, ale căror bare le-au rupt pentru a putea intra și ieși liber. Fratele lor dormea într-un pat prea mic pentru vârsta sa. Copiii mergeau cocoșați, cu picioarele strâmbe, aveau dificultăți în a urca și coborî scările și prezentau iritații ale pielii și onicomicoză. Unul dintre ei avea o ușoară cocoșare. Când au ieșit afară, odată ce situația lor a fost descoperită, copiii au fost surprinși de mediul înconjurător. Ca urmare a acestor evenimente, copiii suferă de distocie socială, ceea ce le va întârzia integrarea în relații sociale adecvate vârstei lor.”

Poliția a declarat că, după eliberarea copiilor din iadul în care au trăit ani de zile, unul dintre copii s-a îngenuncheat pe iarba din fața casei și, copleșit de emoție, „a atins-o cu uimire”.

Anchetatorii au găsit desene tulburătoare realizate de copii pe interiorul pătuțurilor lor, reprezentând monștri cu dinți zimțați, desenați cu cerneală roșie.

Autoritățile au precizat că copiii se confruntau cu probleme de control al vezicii urinare și al intestinelor, precum și cu picioare strâmbe cauzate de faptul că au fost ținuți ani de zile în paturi minuscule, prea mici pentru corpurile lor în creștere.

Însă copiii cuplului au rămas cu grave probleme de sănătate fizică și psihică după ce au fost ținuți izolați de societate ani de zile, au declarat procurorii.

Acolo, cuplul și-a ținut cei trei copii mici – unul de zece ani și gemeni de opt ani la acea vreme – într-o casă mizerabilă timp de aproape patru ani, între decembrie 2021, când au ajuns în Spania, și 28 aprilie 2025, susținând că copiii trebuiau protejați de pandemia de Covid-19.

Christian Steffen, un recrutor independent german din domeniul tehnologic, în vârstă de 53 de ani, și soția sa, Melissa Ann Steffen, de origine americană, în vârstă de 48 de ani, au primit luni sentințele în urma unui proces cu ușile închise desfășurat în orașul Oviedo, din nordul Spaniei, unde locuiau, scrie Daily Mail.

Procurorii au descris abuzurile în detaliu

Părinții copiilor au insistat în timpul procesului că au acționat întotdeauna în interesul copiilor.

Avocații lor au susținut că copiii nu au fost niciodată reținuți ilegal, descriind situația în care se aflau ca o „izolare voluntară” de lume din partea părinților care au luat o serie de „decizii probabil greșite, dar nu criminale”.

Ei au mai spus că Christian și soția sa s-au infectat cu Covid și au decis să se autoizoleze și să-și educe copiii de acasă din cauza unei „frici insurmontabile” de a se îmbolnăvi din nou, dar au respins descrierea de „Casă a Groazei” a proprietății în care locuiau.

Christian Steffen, absolvent de filosofie al Universității din Hamburg, era singurul ocupant înregistrat al proprietății pe care el și soția sa, naturalizată germană, începuseră să o închirieze la sfârșitul anului 2021, după ce părăsiseră Germania pe fondul unor informații potrivit cărora ar fi emigrat după ce li s-a refuzat permisiunea de a-și școlariza copiii acasă în urma crizei Covid.

Însă existența copiilor a fost observată de o profesoară universitară locală pe nume Silvia, care a început să aibă suspiciuni cu privire la modul în care erau tratați.

Vecina a început să suspecteze familia

Ea a ținut o evidență detaliată a ceea ce vedea de la ferestrele sale, incluzând detalii despre zilele și orele în care perdelele de la etajul al doilea se mișcau sau jaluzelele erau ridicate sau coborâte, în timp ce bărbatul cu ochelari – pe care îl vedea mereu părăsind casa purtând o mască de protecție – se ducea pentru scurt timp la poarta din față pentru a-i întâmpina pe curierii care aduceau cumpărături de la supermarket sau mâncare la pachet.

Suspiciunile ei au crescut când a văzut cantitatea de livrări de la supermarket pe care le primea și a început să audă ceea ce credea a fi voci de copii.

Ea a înmânat poliției un jurnal de „detectiv criminalist” plin de dovezi, iar poliția a început propria anchetă în această privință.

Poliția a descoperit că printre cumpărături se aflau și scutece atunci când a început să analizeze dosarul Silviei, ceea ce a determinat decizia de a intra în proprietate și a vedea ce se întâmplă înăuntru.

Autoritățile spun că vecina a salvat copiii

O sursă din cadrul primăriei a declarat la acea vreme pentru renumitul cotidian spaniol El Mundo: „Vecina adunase dovezi conform cărora, în timpul orelor de școală, nimeni nu ieșea din casă și a afirmat cu certitudine că acolo locuiau copii, susținând chiar că i-a văzut. Ea s-a prezentat la Serviciul pentru Copii și Familie al Primăriei din Oviedo pe 14 aprilie cu ceea ce era practic un raport de poliție întocmit de mână. Lista de cumpărături a fost indiciul care a declanșat totul. Era lista unei familii, nu a unei singure persoane, și era ceva care nu se potrivea deloc, și anume cantitatea impresionantă de scutece.”

Sursa a adăugat: „Fără acea vecină, copiii ar fi rămas aproape sigur neobservați în acea casă încă mulți ani. Unii vecini apropiați nici măcar nu știau că în acea casă locuia cineva.”

Soții Steffen au fost găsiți vinovați de „violență psihologică repetată în mediul familial” și au primit fiecare o pedeapsă cu închisoarea de doi ani și patru luni.

Cei doi au fost condamnați, de asemenea, pentru abandon familial și au primit o pedeapsă separată cu închisoarea de șase luni.

Surse din cadrul procuraturii au declarat luni că li s-a interzis exercitarea autorității părintești timp de trei ani și patru luni și li s-a interzis să se apropie la mai puțin de 300 de metri de copiii lor, precum și li s-a ordonat să plătească fiecăruia dintre cei trei copii 30.000 de euro (26.000 de lire sterline) drept despăgubire.

Christian și soția sa au fost trimiși în judecată pe 10 martie la Tribunalul Provincial din Oviedo.

Psihologii încearcă să trateze trauma copiilor

Judecătorii au luat decizia excepțională de a interzice accesul presei și publicului, având în vedere gravitatea acuzațiilor aduse și „consecințele nefavorabile” pe care le-ar putea avea asupra celor trei copii ai cuplului.

Copiii au fost plasați în grija serviciilor sociale regionale după arestarea părinților lor.

Bunicii materni ai copiilor au fost găsiți în Statele Unite și au ajuns să îi viziteze la centrul unde erau îngrijiți, dar s-au întors acum în America.

Ministrul regional pentru Drepturile Sociale și Protecția Socială, Marta del Arco, a declarat recent: „Aceștia sunt copii a căror traumă provocată de ceea ce au trăit era sortită să iasă la suprafață mai târziu, iar atât educatorii, cât și psihologii lucrează foarte intens cu ei, deoarece au cu adevărat nevoie de acest lucru.”